TARDE DE TOROS EN LA GOYESCA DE RONDA
Cari Lapique, junto a su nieto Pedro, revela cómo se encuentra tras pasar fechas muy dolorosas
La empresaria disfrutó de una de las citas más esperadas del calendario taurino acompañada por su hermana Miriam y el hijo mayor de su hija fallecida, Caritina Goyanes.
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Cari Lapique ha vuelto a dejar una imagen de lo más familiar durante su paso por la Corrida Goyesca de Ronda. La empresaria no quiso perderse el regreso de esta tradicional cita taurina y acudió a la localidad malagueña acompañada por su hermana, Miriam Lapique, y por su nieto mayor, Pedro Matos Goyanes.
El joven, hijo de Caritina Goyanes, fallecida en agosto de 2024, estuvo junto a su abuela durante una jornada que reunió a numerosos rostros conocidos. Las cámaras captaron a los tres juntos tanto en los alrededores de la plaza como durante su llegada al evento, protagonizando una de las estampas familiares de esta edición.
La presencia de Cari en Ronda llegaba, además, en un momento especialmente familiar para ella. En los últimos años, sus hijos y sus nietos se han convertido en una parte fundamental de su día a día después de la pérdida de su marido, Carlos Goyanes, y de su hija Caritina el verano de 2024.
La Corrida Goyesca regresaba este año después de dos ediciones sin celebrarse debido a las obras realizadas en la histórica Real Maestranza de Caballería de Ronda. El festejo contó con un cartel encabezado por Morante de la Puebla y completado por José María Manzanares, Juan Ortega y el rejoneador Diego Ventura.
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Más allá de los toros, la jornada volvió a convertirse en uno de los grandes acontecimientos sociales del verano, reuniendo a numerosas caras conocidas. Entre ellas, Cari Lapique, que disfrutó de la tarde junto a su hermana y, especialmente, junto a Pedro, uno de sus cinco nietos.
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