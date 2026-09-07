Cari Lapique, junto a su nieto Pedro, revela cómo se encuentra tras pasar fechas muy dolorosas

Cari Lapique ha vuelto a dejar una imagen de lo más familiar durante su paso por la Corrida Goyesca de Ronda. La empresaria no quiso perderse el regreso de esta tradicional cita taurina y acudió a la localidad malagueña acompañada por su hermana, Miriam Lapique, y por su nieto mayor, Pedro Matos Goyanes.

El joven, hijo de Caritina Goyanes, fallecida en agosto de 2024, estuvo junto a su abuela durante una jornada que reunió a numerosos rostros conocidos. Las cámaras captaron a los tres juntos tanto en los alrededores de la plaza como durante su llegada al evento, protagonizando una de las estampas familiares de esta edición.

Cari Lapique | Europa Press

La presencia de Cari en Ronda llegaba, además, en un momento especialmente familiar para ella. En los últimos años, sus hijos y sus nietos se han convertido en una parte fundamental de su día a día después de la pérdida de su marido, Carlos Goyanes, y de su hija Caritina el verano de 2024.

La Corrida Goyesca regresaba este año después de dos ediciones sin celebrarse debido a las obras realizadas en la histórica Real Maestranza de Caballería de Ronda. El festejo contó con un cartel encabezado por Morante de la Puebla y completado por José María Manzanares, Juan Ortega y el rejoneador Diego Ventura.

Cari Lapique, entrando en la plaza de Ronda | Gtres

Más allá de los toros, la jornada volvió a convertirse en uno de los grandes acontecimientos sociales del verano, reuniendo a numerosas caras conocidas. Entre ellas, Cari Lapique, que disfrutó de la tarde junto a su hermana y, especialmente, junto a Pedro, uno de sus cinco nietos.