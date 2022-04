La vida de Britney Spears ha cambiado mucho en los últimos meses. Unos cambios que están haciendo que todo sea diferente y mejor. En noviembre conocíamos que tras 13 años había obtenido finalmente su libertad económica y personal tras una larga lucha legal y numerosos juicios.

Algo que ahora queda lejano y pasado centrándose en la nueva etapa en la que se adentrará dando la bienvenida a su tercer hijo, el primero junto a Sam Asghari, el hombre 12 años menor que ella que le robó el corazón hace cinco años y cuya primera cita fue de película.

"Perdí mucho peso en el viaje a Maui y ahora lo he vuelto a ganar. Pensé 'vaya... ¿Qué le ha pasado a mi barriga?' y mi marido dijo 'es solo que estás muy llena', así que me hice un test de embarazo y... bueno... estoy embarazada... cuatro días después se me notaba mucho más, ¡si hay dos ahí dentro se me va la cabeza!", ha comenzado desvelando la mundialmente conocida cantante en su cuenta de Instagram este lunes 11 de abril.

Unas palabras que acompañan una imagen de unas flores y un café que poca relación tienen con el mensaje, pero que ha llenado de emoción a sus más de 40 millones de seguidores.

El embarazo ha llegado solo cinco meses después de que la jueza, Brenda Penny, del Tribunal Supremo de California fallara a su favor al conocerse el veredicto que indicaba que ya no estaba bajo la tutela de su padre, Jamie Spears, o su manager, algo que comenzó en 2008 tras una crisis mental que le llevó a una vida llena de restricciones y limitaciones, así como de requisitos como tener que usar un DIU, un dispositivo intrauteruno, que evita quedar embarazada, así como tomar medicamentos psiquiátricos y acudir a terapia al menos 3 veces por semana, algo que por fin acabó el pasado mes de noviembre recuperando su libertad y su patrimonio que asciende a los 60 millones de dólares.

Los planes de Britney estaban claros, poder casarse y ser madre. Unos planes que desde noviembre parecían ser más posibles y reales que nunca comunicando su intención de pasar por el altar con Sam Asghari y volver a convertirse en madre. "El matrimonio y los hijos son una parte natural de una relación sólida llena de amor y respeto", ha escrito el futuro padre asegurando también que "la paternidad es algo que siempre he esperado y no lo tomo a la ligera. Es el trabajo más importante que jamás haré".

En septiembre, Sam y Britney anunciaron que estaban comprometidos con un vídeo en Instagram. Sus intenciones de pasar por el altar ilusionaron a todos sus fans, siendo estos quienes aseguraron que la pareja se habría casado en secreto en una boda junto al mar tras ser numerosos los preparativos que ya tenían listos y sus deseos por celebrar la unión lo antes posible.

Su historia de amor

La cantante conoció al futuro padre de su hijo mientras ambos trabajaban. Sam, diminutivo de Hesam Asghari, es iraní, dejó su país en 2006 para trasladarse a Estados Unidos, lugar en el que conoció a Britney. Fue durante la grabación de un videoclip en el que la artista participaba y él actuaba donde coincidieron.

En los descansos ambos comenzarían a conocerse siendo Asghari quien daría el primer paso dejando una nota en la mochila de la futura mamá. Una nota que Britney no encontró hasta cinco meses después, descolgando el teléfono y llamando al joven con el que inició una relación, volviéndose inseparables. Un romance que ahora se enfrenta a una nueva etapa que es la paternidad y en la que pondrán a prueba la fortaleza de su amor.

El tercer hijo de la cantante

Este bebé se convertirá en el tercero que tenga la cantante. La autora de 'Baby one more time' ha sido madre en dos ocasiones con su exmarido, Kevin Federline, con el que comparte a dos varones, Sean de 16 años y Jayden de 15, quienes en unos meses ejercerán de hermanos mayores.

"Cuando estuve embarazada tuve una depresión... Debo decir que es horrible. Las mujeres no hablaban de eso entonces... Algunos consideraban peligroso que una mujer se quejara de eso con un bebé dentro de ella... Gracias a Dios que ya no debemos de mantener ese dolor en secreto", ha escrito también Britney Spears confirmando que esta vez hablará alto y claro sin tener que ser silenciada por el qué dirán.

