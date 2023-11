¿Quiénes son los maquilladores de famosas como Rosalía, Aitana, Georgina Rodríguez, Úrsula Corberó o Blanca Suárez?

Las grandes estrellas españolas son un espejo donde muchos se miran. Un ejemplo para mujeres de todas las edades. Las declaraciones que realizan, los vestidos que se enfundan o el maquillaje que eligen suele estar analizado al milímetro por periodistas, críticos y seguidores de todo el mundo. Por esta razón, las celebrities siempre cuentan con un equipo de profesionales detrás de ellos que trabajan con esmero para lograr su mejor versión.

En definitiva, artistas que buscan sacar el mayor partido, estéticamente hablando, de una famosa. En esta línea, una de las figuras más determinantes para lograr un resultado óptimo es el maquillador, un perfil que busca potenciar fracciones de la cara como la boca, la nariz o los pómulos. Una labor nada fácil que en los últimos años se ha convertido en un arte muy bien valorado. Y eso las españolas que se pasean por todo el globo terráqueo lo saben.

De esta manera, para alcanzar el éxito y ser portada de todas las revistas de la crónica social es primordial contar con los mejores del sector. Pero, ¿quiénes son los mejores maquilladores en la actualidad? Desde NovaMás te presentamos a los profesionales que maquillan a estrellas como Rosalía, Aitana, Georgina Rodríguez, Úrsula Corbero, Dulceida Blanca Suárez, Ester Expósito o Penélope Cruz, entre muchas otras.

Alberto Dugarte, uno de los más solicitados

Alberto Dugarte es uno de los mejores maquilladores del mundo. Aunque nació en Venezuela, sus raíces son españolas y se encuentran en A Forxa y Porqueira, donde pasó desde los 4 a los 17 años debido a ser la tierra de su abuela. Temeroso del que dirán, abandono el maquillaje, la peluquería y la estética con tan solo 10 años después que su madre le animara a potenciar su talento. Sin embargo, con 19 años se decidió a callar las voces y apostó por su vocación.

Años después, Dugarte es uno de los maquilladores más solicitados por celebridades como Georgina Rodríguez, Ana Obregón, Isabel Pantoja, Cristina Pedroche o Paz Padilla.De hecho, acompañó a la autora de "Se me enamora el alma" en su última gira americana. Pero no solo eso, en su currículum no solo aparecen rostros conocidos, también programas y concursos de televisión. Y no a cualquier hora, en pleno prime time.

Además, ha logrado ser galardonado con la Medalla de Oro al Mérito al Trabajo. Una insignia que guarda una anécdota, ya que siempre creyó que se trataba de una travesura y una broma de mal gusto. A día de hoy, sigue sin creérselo.

Alex Saint, multitud de perfiles en una persona

Alex Saint es un nombre que suena cada vez con más frecuenta en el mundo de la crónica social de nuestro país. Procedente de Orihuela, su primera fotografía en redes sociales data del año 2015, pero no es hasta estos últimos años cuando ha logrado trabajar con algunas de las marcas más prestigiosas del panorama actual. Pero, además, algunos rostros como Dulceida, Aitana, Ester Expósito o Jessica Goicochea confían en ella.

No obstante, su historia contiene una particularidad. Alex compagina el mundo del maquillaje con su faceta de actriz, modelo y fotógrafa. Es decir, puede estar delante y detrás de la cámara. Sin ir más lejos, los Javis, directores de cine, contaron con ella para la serie La Veneno, donde interpretó un papel secundario. Ahora será una de las protagonistas de Vestidas de Azul junto a Lola Rodríguez, Paca La Piraña y Goya Toledo. Una versatilidad que le ha permitido contar con más de 120 mil seguidores en Instagram, donde comparte su día a día y todos sus trabajos.

Natalia Belda llega a la Zarzuela

Su nombre es Natalia Belda, tiene 43 años, está soltera, le encantan los gatos y es íntima amiga de José Miguel Conejo Torres, más conocido como Leiva. Es decir, no solo trabaja con los famosos, también se codea con ellos. Todo comenzó cuando estudió estética para, más tarde, comenzar su aventura laboral trabajando en una peluquería durante dos años. Aquello tenía fecha de caducidad, su verdadera vocación era otra: el maquillaje.

Ha trabajado con marcas como Armani y rostros como Blanca Suárez, Anna Castillo, Eugenia Silva, Candela Peña, Milena Smit o Bárbara Lennie han confiado en sus manos. Además, suele compartir recomendaciones en sus redes sociales. Sin embargo, todo esto ha quedado en un segundo plano desde hace unos meses. Natalia Belda entraba a formar parte del equipo de la Zarzuela en sustitución de Asunción, la maquilladora de toda la vida de la reina Letizia.

Iván Gómez, entre estrellas

El maquillador de las estrellas nació en Murcia en el año 1985. Comenzó lavando cabezas en una academia, pasó por unos cursos de maquillaje en Londres y terminó en Barcelona con tan solo 20 años. Lejos quedaba ya su querida Murcia, a la que ahora recuerda paseando por las calles de Hollywood, como si de una de esas estrellas se tratara. Pero no fue llegar y besar el santo. Todo requirió su tiempo y paciendo, pero sobre todo mucho trabajo y esfuerzo.

Sus inicios se encuentran en Sephora, donde partió dirección a Chanel. Con 22 años ya era el maquillador oficial y tenía contrato con la marca. Pero no era suficiente. Dejó el trabajo, deconstruyó su carrera y se convirtió en asistente. No obstante, finalmente volvería a Chanel para terminar maquillando a Penélope Cruz. Después de ella vendrían Úrsula Corberó, Manuela Velasco o Paula Echevarría, entre otras famosas.

Ariel, de las Kardashian a Rosalía

Nacido en el año 1995 en la ciudad que nunca duerme, Ariel comienza a despuntar en el mundo del maquillaje desde muy pronto. Sin embargo, no alcanza el éxito hasta que recibe un mensaje privado por Instagram de, nada más y nada menos, Kendall Jenner para ofrecerle trabajo. Desde entonces, su vida cambió por completo y no solo trabaja para las Kardashian, también se ha convertido su íntimo amigo. Una relación que le ha dado la oportunidad de conocer a otros artistas como Rosalía, con quien también ha trabajado.