Blanca Suárez cambia otra vez de look: "Por qué no volver al flequillo desenfadado"

Desde hace años Blanca Suárez es imagen de Samsung y una vez más ha colaborado con la marca en el lanzamiento del Samsung Z Flip 5 que ha tenido lugar este miércoles en Madrid.

Un evento en el que la actriz sorprendió con una nueva imagen: una melena mucho más desfilada con muchas capas y un nuevo flequillo de aspecto desenfadado. Un moderno look que parece que llevar por exigencias del guion pero con el que está muy favorecida: "Exigencias del guion y por qué no volver al flequillo desenfadado".

Blanca Suárez cambia de look | Gtres

En cuanto a su estilismo, La intérprete apostó por un original diseño dos piezas de tweed de Stella McCartney en rosa de falda asimétrica y blazzer oversize demostrando con este look que sigue siendo una de las actrices más estilosas y arriesgadas del panorama respecto a la moda.

El look de Blanca Suárez | Gtres

La actriz, como de costumbre, se mostró muy cercana con la prensa y habló ante las cámaras de Europa Press sobre varios aspectos de su vida como por ejemplo cómo consigue que no le afecten las críticas: "Soy consciente hasta un punto, no lo busco si los leo es porque los he encontrado, eso y para mantenerte al margen de algo que a lo mejor no tiene tanto sentido, ser participe, uno tiene que asumir que cuando te colocan en un sitio visible hay gente te va a mirar y está al que le gustas y otra que no, entonces ahora mismo pues todo el mundo da su opinión por todo está muy bien ahora la forma que se le da a esas opiniones es más discutible".

Blanca Suárez, en un evento en Madrid | Gtres

Además, respecto a las nuevas tendencias que han nacido con las tecnologías, la actriz habla de la nueva película que ha protagonizado, Me He Hecho Viral, donde da vida a Mabel que se convierte en viral de manera involuntaria durante un vuelo: "Está relacionada con este mundo de dispositivos móviles, redes sociales, es una tipa que se hace viral como interviene con las redes sociales y como puede condicionar tu vida hasta límites absolutamente insospechables pero muy reales que le pasa a mucha gente todos los días".