Blanca Suárez arriesga con un top joya semitransparente

Tras concluir la gran semana milanesa, la moda ponía su broche de oro dándole la bienvenida a la Paris Fashion Week. La capital francesa daba el pistoletazo de salida a su semana grande arropando a numerosos rostros conocidos que se han trasladado para conocer las últimas tendencias.

La ciudad del amor reunía a prescriptoras de moda como Paula Echevarría, Sara Carbonero, Chiara Ferragni o María Pombo, tal y como hemos podido ver en sus respectivos perfiles en redes donde han compartido sus looks más llamativos.

Blanca Suárez ha sido la última que también ha inmortalizado el estilismo con el que ha brillado en una de las grandes capitales internacionales. Ha sido este martes 27 de septiembre con motivo de la 15º edición del Etam Live Show que la actriz se ha puesto sus mejores galas y ha deslumbrado con un look de infarto que está arrasando en su tablón de comentarios.

Sobre los jardines del Musée des Archives Nationales, la protagonista de 'El Internado' ha presumido de un top tipo joya metálico que deja al descubierto parte de su piel y que ha combinado con un maquillaje donde sus ojos se han llevado todo el protagonismo.

En cuanto al peinado vemos a la intérprete presumir de su flequillo Shaggy, de inspiración francesa, y de su elección por llevarlo recogido con un moño bajo. Todo un acierto que está haciendo que "estilazo" se haya convertido en la palabra que por excelencia predomina entre todos los mensajes de sus seguidores.

Lo cierto es que no hay look con el que no consiga acaparar todas las miradas y es que, más allá de su talento en lo que a la interpretación respecta, la madrileña ha demostrado en multitud de ocasiones su gran gusto a la hora de vestir y a la hora de marcar tendencia.

