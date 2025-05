Lucía Rivera desvela que María Cerqueira "es la única que tiene el visto bueno" para ella

Hace tan solo unos días -y cuando todo parecía que seguía normal- nos enterábamos de la inesperada ruptura de Cayetano Rivera y María Cerqueira tras dos años de relación. A pesar de todo, para Lucía Rivera, la portuguesa sigue siendo una más de su familia.

La joven ha reaparecido en la presentación de la nueva era de El Corte Inglés y, aunque ha preferido no dar muchos detalles de la vida sentimental de su padre, ha dejado en el aire si esto ha sido un punto final… o tal vez un punto y aparte.

Lucía Rivera en el evento de El Corte Inglés | Gtres

"Todavía no sé nada, me preguntáis por cosas que…", ha dicho sin querer hablar de más. Pero, a pesar de las últimas informaciones que han surgido, ¿qué papel tiene María en su vida? "Nunca he dejado de tener relación con María. Yo hablo con ella como hablo con mis amigas", ha sentenciado.

Si tuviera que definir a la hasta ahora novia de su padre, lo tiene claro: "Es maravillosa y es muy buena mujer y, por ahora, es la única que tiene el visto bueno mío. Ahí lo dejo". ¿Es una indirecta?

Cayetano Rivera y María Cerqueira en septiembre de 2024 | Gtres

Sea como fuere, la hija de Blanca Romero ha dejado clarísimo que no se calla nada. "Yo por ahora os digo que es la única que tiene el visto bueno para mí", ha subrayado, negando que se trate de un dardo envenenado, sino más bien de "la realidad".

Y es que, por encima de todo está la felicidad del torero: "Si fuera infeliz no, desde luego, pero María es especial, es muy buena tía. Hay que apoyar a los buenos, y ya está. Verás, ahora se va a liar parda". ¡Bomba!