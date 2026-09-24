Blanca Pombo, directa cuando le preguntan por una posible reconciliación con sus primas Marta, Lucía y María Pombo

La influencer acudió este martes a la segunda edición de los Premios GEN ¡H!, organizados por la revista ¡HOLA! en la plaza de toros de Las Ventas, donde atendió a los medios y volvió a ser preguntada por uno de los asuntos familiares que más interés ha despertado en los últimos años: el distanciamiento con sus famosas primas.

Blanca se mostró clara al ser cuestionada sobre si contempla una futura reconciliación con las hermanas Pombo y explicó que, a día de hoy, no ve que esa posibilidad esté cerca: "No, no hay acercamiento chicos".

Blanca Pombo | Gtres

La relación entre Blanca y sus primas lleva años marcada por el distanciamiento. Una situación sobre la que las protagonistas han ido dando diferentes versiones públicamente.

Una de las últimas ocasiones en las que Blanca habló del tema fue el pasado junio, cuando confesó que ni siquiera había felicitado personalmente a Lucía por su embarazo, aunque aseguró que se alegraba por la llegada del bebé.

Blanca Pombo | Gtres

Así que si eres de los que esperabas una posibilidad de reconciliación entre las primas y volver a ver a la familia unida, sus últimas declaraciones reflejan que, al menos por ahora, este acercamiento familiar va a seguir sin producirse.