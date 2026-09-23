Sale a la luz la llamada a emergencias del centro de rehabilitación donde murió el hijo de Cindy Crawford

El fallecimiento de Presley Gerber continúa rodeado de incógnitas mientras avanzan las investigaciones sobre lo ocurrido en las horas previas a su muerte. Ahora, Daily Mail ha publicado el audio de la llamada a emergencias que se realizó desde el centro de rehabilitación en el que se encontraba el joven modelo.

Presley Gerber | Gtres

La grabación corresponde a las comunicaciones entre los servicios de emergencia y personal del centro. En ella se escucha cómo los equipos reciben inicialmente un aviso por un posible paro cardíaco. La llamada se produjo alrededor de las 9:35 de la mañana del domingo 20 de septiembre.

Pocos minutos después, la situación cambia y en la comunicación aparece una nueva referencia a una posible sobredosis. Presley fue encontrado sin vida cuando los agentes llegaron al lugar y los sanitarios certificaron su fallecimiento a las 9:45 horas.

El hijo de Cindy Crawford y Rande Gerber tenía 27 años y había hablado públicamente durante los últimos años sobre sus problemas de salud mental y su lucha contra las adicciones.

Cindy Crawford, Rande Gerber y Presley Gerber | Gtres

La Policía de Santa Mónica investiga el caso como una posible sobredosis y, por el momento, asegura que no existen indicios de que se trate de una muerte provocada por terceras personas. El forense de Los Ángeles ya ha realizado la autopsia, pero ha dejado pendiente la causa oficial del fallecimiento hasta completar las pruebas necesarias.

El audio publicado ahora aporta nuevos detalles sobre cómo fueron los últimos minutos de vida del hijo de la famosa top model.