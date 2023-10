Britney Spears revela que estuvo embarazada de Justin Timberlake y que abortó: "Éramos demasiado jóvenes"

En 1999, a un paso del cambio de milenio, una joven Britney Spears se convertía en la "Princesa del pop" gracias a Baby One More Time, su primer single. Con tan solo 17 años de edad, Britney pasó a ser el ídolo adolescente de toda una generación -que a día de hoy sigue aprovechando cualquier ocasión para disfrazarse con dos trenzas y pompones rosas-. Y como en toda comedia romántica adolescente americana, la reina del baile se juntó con el rey, en este caso, Justin Timberlake, el integrante más famoso de la "boy band" del momento, NSYNC (con el permiso de los Backstreet Boys), que entonces tenía 18 años de edad.

Esta dupla romántica adolescente era todo lo que los tabloides necesitaban para arrasar en ventas y por eso ocuparon varias portadas en sus 3 años de relación bajo el apodo de "los novios de América". Se habló de sus estilismos a juego, de su ruptura y de los posibles insultos por despecho que luego negaron. Pero lo que nunca salió en los medios en esa época fue que Britney se quedó embarazada de Justin y que ambos decidieron abortar.

El secreto mejor guardado de estos dos artistas saldrá a la luz con la próxima publicación del libro de memorias de la cantante de Toxic, The woman in me.

Britney Spears y Justin Timberlake cuando estaban juntos | GTRES

¿Por qué abortaron?

Aunque las memorias de Britney se publicarán el próximo 24 de octubre (26 en España), este miércoles, la revista People ha compartido en primicia algunos extractos, entre los cuales está la noticia jamás contada: la interrupción de su embarazo hace más de 20 años.

El embarazo les sorprendió a principios de los 2000 y Britney asegura que "no fue una tragedia" puesto que "quería muchísimo a Justin". Sin embargo, la respuesta de él no fue tan positiva: "Siempre esperé que un día pudiéramos tener una familia. Esto ocurrió mucho antes de lo que yo había anticipado. Pero Justin no estaba para nada contento con el embarazo. Dijo que no estábamos preparados para tener un bebé en nuestras vidas, que éramos demasiado jóvenes".

En un momento en el que los fans discutían si "los novios de América" estaban guardando castidad hasta el matrimonio, la "Princesa del pop" dudó de si realmente quería abortar. "Estoy segura de que la gente me odiará por esto, pero acepté no tener el bebé. No sé si esa fue la decisión correcta. Si hubiera dependido únicamente de mí, nunca lo habría hecho. Y, sin embargo, Justin estaba tan seguro de que no quería ser padre", explica en el avance de People, donde también asegura que fue "una de las experiencias más dolorosas" que ha vivido.

Ambos son padres en la actualidad

Si bien en aquel momento acordaron que no iban a convertirse en padres, actualmente, ambos tienen 2 hijos. Justin Timberlake, casado con la actriz Jessica Biel, tiene dos retoños de 3 y 5 años, aunque se sabe muy poco de ellos, pues los mantienen en el anonimato.

Por su parte, Britney no tardó mucho tiempo en tenerlos tras el aborto. En 2005, ya casada con el bailarín Kevin Earl Federline, tuvo a su primogénito, Sean Preston Federline, y al año siguiente nació el segundo, Jayden Federline. Sin embargo, actualmente lleva más de un año sin verlos. Por otro lado, el año pasado, Britney, antes de separarse de Sam Asghari, anunció que habían sufrido un aborto espontáneo.