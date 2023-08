Britney Spears, rota de dolor, habla por primera vez sobre su ruptura con Sam Asghari: "Aún estoy un poco sorprendida"

Britney Spears y Sam Asghari se han divorciado sólo 14 meses después de haberse casado. La cantante y el modelo se han unido así a la lista de las rupturas más sonadas en lo que llevamos de año.

Lo que era un secreto a voces tras informaciones de medios como TMZ, la princesa del pop se ha encargado de confirmarlo, rompiendo su silencio a través de las redes sociales.

Con un sincero mensaje subido a su Instagram, Spears ha expresado sus sentimientos, desvelando cómo se siente tras su ruptura y acordándose de su familia, la cual siempre ha estado envuelta en polémicas tras sus enfrentamientos con su hermana, Jamie Lynn, y la custodia que tenía su padre sobre ella hasta hace bien poco.

"Como todo el mundo sabe, Hesham y yo ya no estamos juntos... Seis años es mucho tiempo para estar con alguien, así que estoy un poco sorprendida", ha comenzado la artista con un vídeo bailando acompañando al texto. "No estoy aquí para explicar los motivos porque, honestamente, no es asunto de nadie, pero no podía soportar más tanto dolor".

"He estado jugando a ser fuerte durante demasiado tiempo y mi Instagram puede parecer perfecto, pero está lejos de la realidad y creo que todos lo sabemos", ha explicado sobre la presión que siente en su día a día.

Junto a ello, se ha referido a sus emociones y lo mucho que le gustaría mostrar sus lágrimas y cómo se siente realmente: "Por alguna razón siempre he tenido que ocultar mis debilidades".

Tras ello, se ha reservado un espacio para mencionar el abuso que sufrió de su familia, lamentando no poder contar con este apoyo en estos duros momentos: "¡Si no hubiera sido el soldado fuerte de mi padre, me hubieran enviado a lugares para que los médicos me arreglaran! ¡Pero ahí es cuando más necesitaba a la familia! Se supone que debes ser amado incondicionalmente... ¡No bajo condiciones!".

"¡Así que seré tan fuerte como pueda y daré lo mejor de mí! ¡En realidad lo estoy haciendo bastante bien! De todas formas, ¡que tengas un buen día y no te olvides de sonreír!", ha concluido dejando un mensaje esperanzador y lleno de optimismo a sus seguidores.