Belén Rueda, nerviosa por la boda de su hija, Belén Écija: "Marca una etapa en nuestra vida"

Tic, tac… Comienza la cuenta atrás para uno de los días más emotivos en la vida de Belén Rueda, pues su hija, Belén Écija, está a punto de pasar por el altar. Y, como se filtró hace unos días, para el diseño de su vestido nupcial ha confiado en Valenzuela. Ya se notan los nervios y la madre de la novia está deseando vivir esta nueva etapa.

En la MBFWM, la hija de Daniel Écija ya confirmó a los micrófonos de Europa Press que su madre se estaba involucrando en el proceso de su boda: "Me ayuda en todo lo que le pregunto. No se mete de más nunca porque ella es así, pero me está ayudando muchísimo con todo".

Belén Rueda en el estreno de La Música | Gtres

Ahora, ha sido Belén Rueda la que se ha dejado ver ante las cámaras, confirmando las palabras de su hija. Lo ha hecho en el estreno de La Música, de Marguerite Duras, una producción de José Velasco. Y sus sentimientos por ver a su hija en el altar ya están a flor de piel.

Confirmando que están "súper contentos" por vivir este día, ha destacado que sus nervios no son tanto por la boda: "Más que por la boda es porque te marca como una etapa en la vida de mi hija y en la nuestra también".

Fue el pasado mes de septiembre cuando Belén Écija anunció su pedida de mano con un emotivo vídeo en redes sociales. Un post en el que se veían las reacciones de sus padres y otros miembros de la familia. "Un orgullo, no porque se case, un orgullo porque van evolucionando y toman sus decisiones", ha respondido la actriz.

Y es que, aunque como ha confesado, ella le dijo a su hija que la boda era "un lío" y muchos preparativos, ahora está feliz de poder vivir ese momento: "También hay que coordinar con el trabajo. Ya sabes que este trabajo cuando te sale algo le tienes que dar prioridad". Aún queda esperar para conocer más detalles del enlace, pero todo está casi a punto para el gran día.