Así han sido las reacciones de Belén Rueda y Daniel Écija al enterarse de que su hija, Belén Écija, se casa

Felicidad (y mucho amor) en la vida de Belén Rueda, con su hija, Belén Écija, como protagonista. Después de cinco años de historia de amor, la hija de la actriz -también actriz- ha anunciado su compromiso junto a Jaime Sánchez.

"En mayo, Jaime me leyó la carta más bonita del mundo, terminaba con una posdata en forma de pregunta que nos uniría para siempre. Se me troncharon las piernas de la emoción al leerlo y me caí de rodillas. Terminé hincando rodilla yo sin querer", ha escrito para anunciar su compromiso.

Y es que, durante estos meses, ha ido recopilando algunas de las reacciones a esta noticia. Entre ellas, la de su madre, Belén Rueda quien, sartén en mano, no duda en darle un abrazo cargado de amor a su hija. "Y la vida sigue… y te regala momentos como este. Os quiero, pareja!", ha escrito en el post.

Daniel Écija también sale en el vídeo, preguntando primero si están embarazados, dejando constancia de que algo se olía. Y, cuando anuncian su compromiso, no puede hacer más que abrir la boca en señal de sorpresa y correr a abrazarles.

Aún se desconoce cuándo será en gran enlace, pero lo que está claro es que reunirá a la familia, a los amigos y a algunos de los rostros más conocidos de nuestro país. "Este vídeo me inunda de felicidad, aunque solo se aprecie un instante de cada uno. Poder compartir la alegría, ver la emoción y la sorpresa en sus caras. Estos momentitos quedan en mi memoria para siempre", ha concluido.

Belén Rueda y su hija, Belén Écija en 2019 | Gtres

Mientras esto llega, Belén Écija ha vuelto a dejar constancia en sus redes sociales del amor que siente hacia su novio y que está lista para pasar por el altar: "Un bonito viaje a tu lado, mi amor, mi compañero, mi amigo, mi todo. Celebrémonos. Te quiero mucho. Tengo mucha suerte de disfrutarte todos los días".