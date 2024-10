Belén Écija, sobre cómo será su boda: fuera de Madrid, nada tradicional y ¿sin padrinos?

A finales de septiembre, Belén Écija, hija de Belén Rueda y Daniel Écija, desveló su secreto mejor guardado: estaba prometida con su pareja, Jaime Sánchez, y con la mirada puesta en su boda. Ahora, en su reaparición en el estreno de La Última Noche en Tremor, ha dado más detalles de cómo será uno de los días más especiales de su vida.

Vestida de blanco, con una sonrisa, y calificando su vida como un momento de "renacer", de encontrarse a sí misma, ha confesado a los micrófonos de Europa Press que ya ha empezado con los preparativos de su enlace. Y es que, llevaba guardando este secreto desde mayo.

"Nos hemos adelantado mucho al principio, es que llevamos desde mayo en realidad. Yo lo mantuve un poco en secreto", ha desvelado, subrayado que tiene una gran parte hecha porque quería pasar un verano tranquila.

Aunque no ha querido dar muchos detalles porque, como acostumbra, ha preferido mantener gran parte de su vida personal en la intimidad, sí que ha desvelado que la boda no será en Madrid, por lo que ha tenido ayuda para organizarla.

Belén Écija en el estreno de La Última Noche en Tremor | Gtres

Lo que está claro es que no será un enlace para nada tradicional, desvelando quizás como podría ser su vestido de novia: "No soy nada tradicional, me encantan los escotes, las transparencias, todo". Y, por supuesto, que se encargará de la parte emocional del que será uno de los días más felices para ambos.

Los padres de los novios no faltarán a la boda, pero no seguirán la tradición de los padrinos: "No, no, no vamos a tener padrinos. Su familia a lo mejor sí que, comparada con la mía, pero porque la mía no es nada tradicional, es un pelín más. Pero tampoco somos una familia tradicional".

Y estos son todos los detalles que ha podido dar Belén, aunque se desconoce cuándo será el gran enlace: sin tradiciones, probablemente con un vestido rompedor y, de momento, sin intención de padrinos.

Aunque suelen compartir fotos juntos en Instagram y presumir de su amor, Belén y Jaime han preferido llevar su historia alejada del foco mediático. Pero, si algo puede decir la actriz de él es que se ha convertido en su perfecto compañero de vida: "Me aporta mucha felicidad, mucha paz y mucha verdad, yo creo, mucha realidad".