Belén Écija, molesta con que se haya filtrado quién diseñará su vestido de novia: "Me da un poco de rabia"

Belén Écija ha sido una de las invitadas a la gran fiesta de la 81 edición de Mercedes-Benz Fashion Week Madrid que se ha celebrado este martes en la capital.

Un evento, que da el pistoletazo de salida a una de las semanas de la moda más importantes de nuestro país, al que han acudido un gran número de rostros conocidos muy fans del mundo de la moda. Elsa Anka, Eugenia Osborne, Jaydy Michel, Boris Izaguirre...

Tras su paso por el photocall, la actriz, hija de Belén Rueda y el productor Daniel Écija, ha concedido unos minutos a la prensa y ha hablado sobre su futura boda con Jaime Sánchez.

Una boda de la que, como ella misma ha contado, ya tiene todo organizado: "Hay una wedding planner maravillosa y yo lo que digo, que todo el mundo me dice lo mismo, digo que la boda es un día. Tenemos la suerte y a veces la desgracia de que o tenemos mucho tiempo o no tenemos nada. Y yo he tenido estos meses con bastante margen... Así que lo tengo todo organizado ya, ya puedo hacer lo que sea".

Belén Écija atendiendo a los medios | Europa Press

Además, la intérprete ha contado que su madre está muy emocionada e "involucrada": "Se involucra en todo, me ayuda en todo lo que le pregunto, no se mete de más nunca porque ella es así, pero me está ayudando muchísimo con todo, me acompaña, he hecho la prueba de menú, me acompañado a la prueba de menú, me ha acompañado a las pruebas de vestido, todo".

Belén Rueda y su hija, Belén Écija en 2019 | Gtres

Sobre lo que sí se ha mostrado un poco molesta es que se ha revelado parte del mejor secreto guardado de la novia el día de su boda: quién diseñará su vestido.

La actriz ha apostado por Valenzuela, pero reconoce que no le ha hecho ninguna gracia que se haya filtrado la noticia: "Me da un poco de rabia porque quería que fuese sorpresa, pero no sé quién lo dijo".