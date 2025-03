Alice Campello, nueva vida en Estambul tras reconciliarse con Morata: "Lo importante es que estemos juntos"

La revista Elle, que este 2025 cumple 80 años, ha celebrado este jueves en Madrid su fiesta Elle x Women para conmemorar el Día Internacional de la Mujer y ha reunido a mujeres del momento como Paz Vega, Vanessa Martín, Marisa Jara, Carla Pereyra y Alice Campello.

El evento ha contado con mesas redondas, conversaciones, actuaciones en directo y la entrega de los Elle Women Awards. Una de las premiadas ha sido Alice Campello, que ha recibido el premio en la categoría de Emprendimiento.

Alice Campello en la fiesta Elle x Women 2025 | Gtres

La modelo ha vuelto a España después de celebrar su 30º aniversario con una fiesta rodeada de su marido y sus hijos. Álvaro Morata la sorprendió con un ramo de flores y un espectacular anillo de diamantes.

Celebrar una nueva década es muy especial para muchas personas mientras que para otras es un suplicio cumplir años. Alice se encuentra en el primer grupo. Como ha dicho en el photocall de la fiesta Elle en declaraciones a la prensa, "estoy supercontenta y creo que cada etapa es bonita y tiene algo especial". "Estoy muy contenta y muy feliz", ha añadido.

También ha aprovechado para hacer balance de todo lo que ha vivido hasta ahora y ha afirmado que, a sus 30 años, está logrando todo lo que quería en la vida y que ha vivido "mucho, mucho, mucho" en tres décadas. "Si miro atrás tengo cuatro hijos, me he casado muy joven y he cambiado a muchísimos países", ha reflexionado.

Alice y Álvaro, juntos en Turquía

Alice Campello, Álvaro Morata y sus cuatro hijos –Alessandro, Leonardo, Edoardo y Bella- están viviendo actualmente en Estambul tras el fichaje del futbolista por el Galatasaray. La familia se está acostumbrando a esta nueva ciudad, algo que, según la influencer, está yendo "muy bien". "Lo importante es que estemos juntos, estamos bien y es lo único que importa", afirma.

Unas declaraciones que cogen especial relevancia después del bache de la separación "por problemas de convivencia" y la posterior reconciliación y que reafirman que la pareja está en un buen momento. Como las fotos que ella colgó hace un mes con su marido.

Aunque confiesa que quiere vivir toda la vida en España porque se siente como en casa y se siente muy bien tratada, Alice cuenta que la gente de Estambul son todos "superamables" y que les está gustando mucho la ciudad: "Me sorprendió muchísimo".

Sobre las mudanzas recurrentes a países tan diferentes, la modelo explica que al final se acaba acostumbrando y que las videollamadas la acercan, aunque sea virtualmente, a su familia y a sus amigas, con quienes está "muy en contacto". Reconoce que al principio le costaba adaptarse y que se "encerraba" mucho en ella misma, pero con el paso del tiempo, esa timidez inicial se ha desvanecido. Ahora le encanta conocer personas y anima a Álvaro a invitar a su casa a sus compañeros y a sus mujeres para compartir juntos una buena cena y pasar un buen rato. "Con la madurez uno cambia y soy menos tímida".