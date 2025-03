Beatrice Borromeo, sin Pierre Casiraghi en el Baile de la Rosa: Carlota, su gran apoyo tras la decisión de su marido

El Baile de la Rosa es una de las grandes citas que se celebra cada año en Mónaco y uno de los eventos más importantes para la familia Grimaldi, sobre todo para Carolina de Mónaco, quien está al frente de su organización.

Carolina de Mónaco en el Baile de la Rosa 2025 | Gtres

Este sábado pasado se ha celebrado la edición de este 2025 en su tradicional localización, el Salle des Étoiles del Sporting de Montecarlo y por allí han pasado numerosas personalidades de la alta sociedad internacional y, por supuesto, miembros de la familia real monegasca.

Una de las personas que más ha acaparado la atención mediática ha sido Beatrice Borromeo, al acudir al evento sin su marido, Pierre Casiraghi. Esta es la primera vez que la aristócrata italiana asiste sin él y su falta es especialmente llamativa porque es un acto muy significativo para su madre, la princesa de Hannover.

De momento, la casa real de Mónaco no ha explicado el motivo de su ausencia, pero se puede desligar de una supuesta crisis de pareja, ya que los dos sí que han acudido anteriormente a otros actos y se les ha visto felizmente con sus hijos, Stefano y Francesco.

Pierre Casiraghi y Beatrice Borromeo | Gtres

Buena relación entre cuñadas

Aunque Pierre no estaba, Beatrice llegó a la fiesta junto a su cuñada, Carlota Casiraghi, quien también acudió sola, ya que el año pasado se divorció de Dimitri Rassam.

Carlota Casiraghi y Beatrice Borromeo llegando al Baile de la Rosa 2025 | Gtres

Las dos demostraron que hay buena sintonía entre ellas posando en el photocall cogidas de la mano y acompañadas por Alejandra de Hannover y su pareja, Ben Sylvester, y Andrea Casiraghi y su mujer, Tatiana Santo Domingo.

Beatrice Borromeo posando con sus cuñados en el Baile de la Rosa 2025 | Gtres

Para esta ocasión tan especial, las cuñadas eligieron dos deslumbrantes looks. Beatrice Borromeo optó por un vestido rojo de Dior con transparencias en las mangas, perteneciente a la colección primavera-verano de 2020. Destacó su peinado, con una trenza enroscada (homenajeando a uno de los peinados que llevó Grace Kelly) en la que llevaba el icónico broche Bird on a Rock, que Jean Schlumberger diseñó para Tiffany & Co.

Carlota Casiraghi lució un vestido negro con un corsé con brillantes en la cintura y doble falda semitransparente de la colección otoño-invierno 2024 de Chanel.

El Baile de la Rosa 2025

El Baile de la Rosa lo creó Grace Kelly en 1954 y desde 1964 es un acto benéfico para recaudar fondos para la Fundación Princesa Grace, que se dedica a ayudar a personas y niños vulnerables. Cada año, la fiesta acoge a los exclusivos y afortunados invitados, que pagan una entrada de 1.800 euros (además, hay una larga lista de espera). El dinero que se dona a la fundación se obtiene de las entradas, de tómbolas y objetos donados a la entidad.

Beatrice Borromeo en la foto de familia del Baile de la Rosa 2025 con sus cuñados y con Carolina de Mónaco y Christian Louboutin | Gtres

La edición de este año, la número 69, se titulaba El Baile del Atardecer y el encargado de diseñar la decoración del espacio fue, por cuarto año consecutivo, el director artístico y diseñador de calzado Christian Louboutin, quien convirtió el Salle des Étoiles en un colorido bosque tropical lleno de flores.