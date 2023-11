Bad Gyal explica su conexión con la reina Letizia y por qué ignoró el protocolo: "Lo hice a mi manera"

Bad Gyal es una de las cantantes más populares a nivel internacional y su éxito no fue ajeno para los reyes de España cuando el pasado 18 de septiembre la galardonaron con el Premio Talento Joven Internacional.

Este encuentro produjo un aluvión de memes, aplausos y críticas hacia la artista ya que se saltó el orden de saludo y demostró el desparpajo que siempre la acompaña y su complicidad con doña Letizia.

Dos meses después, la música catalana ha explicado en el podcast del puertorriqueño Chente Ydrach su punto de vista sobre lo que sucedió y por qué lo hizo de esa manera.

"Yo no sé el protocolo, aunque me mandaron a un señor y que me lo explicaron todo, pero yo estaba desconcentrada a la cuarta frase que me decía, pensaba que me estaba perdiendo", comentó la cantante confirmando que primero tienes que saludar al Rey y luego a la Reina.

"Pasa como con los reguetoneros, que llegan con 30 personas más. Con los reyes, lo mismo. Llegan con todo un equipo de gente, cada uno tiene su función y uno era el encargado de explicarte el protocolo de qué iba a ser, cómo iba a ser el orden", añadió.

Sin embargo, su saludo fue primero a la Reina: "Me entendí con ella, tuve una conversación más natural, personal. Conecté con ella y me salió saludarla primero a ella". Demostrado así, con este testimonio, la cercanía en las distancias cortas que tiene la reina Letizia y su lado más natural.

"De mujer a mujer, hablamos de moda, de música y había una energía entre nosotras de que ya nos conocíamos un poco", recordó.