Así es Nicolás de Dinamarca: Conde, modelo y nieto mayor de la reina Margarita

El 14 de enero de este año, la reina Margarita de Dinamarca abdicaba tras 52 años en el trono en favor de su hijo mayor, que se convertía en Federico X. Además del actual rey, la reina Margarita y el príncipe Enrique tuvieron otro hijo, Joaquín.

Joaquín de Dinamarca tiene cuatro hijos: Nicolás y Félix, que tuvo con su primera esposa Alexandra Manley, y Enrique y Atenea, fruto de su relación con Marie Cavallier. De entre todos ellos, vamos a fijarnos en el hijo mayor, Nicolás.

¿Quién es Nicolás de Monpezat?

Nicolás nació en Copenhague el 28 de agosto de 1999, es decir, que está a punto de cumplir 25 años. Su nombre completo es Nicolás Guillermo Alejandro Federico y es el sexto en la línea de sucesión al trono de Dinamarca.

Cuando nació, ostentaba el título de príncipe, pero en septiembre de 2022, la reina Margarita tomó la polémica decisión de retirarle, a él y a sus cuatro hermanos, este título para "crear un marco para que sus cuatro nietos puedan moldear sus propias vidas, sin verse limitados por las especiales consideraciones y obligaciones que implica una afiliación formal a la Casa Real como institución", decía el comunicado que se hizo público entonces. Desde enero de 2023, tanto él como Félix, Enrique y Atenea conservan el título de condes y condesa de Monpezat.

¿A qué se dedica Nicolás de Dinamarca?

En 2018, se graduó del bachillerato en la elitista escuela de Herlufsholm y, tras ello, empezó la formación militar, pero la dejó porque "no se sentía a gusto", explicó su madre en aquel momento. Pasó a estudiar Administración de Empresas y Gestión de Servicios en la Escuela de Negocios de Copenhague, una de las mejores de Europa, y se ha graduado este 2024.

Es también modelo y debutó en las pasarelas en la Semana de la Moda de Londres de 2018. En una conversación con El País Semanal, Nicolás explica que cuando tenía 18 años y todavía no había acabado los estudios una agencia se puso en contacto con él. Antes de tomar la decisión de dedicarse a esto, lo consultó con su familia. "Mis padres siempre me han apoyado y supongo que están orgullosos de mí y de lo que hago. Incluso los he invitado a algunos desfiles para dejarlos entrar en mi mundo", declaraba a esta revista.

Después de su debut, ha participado en pasarelas de varias ciudades europeas, ha hecho campañas para marcas como Dior y portadas para revistas tan reconocidas como Vogue.

En agosto de 2023, el conde de Monpezat, se fue a Sídney para cursar un semestre de su carrera. En la entrevista en el citado medio, el joven hablaba sobre el anonimato que le aportaba estar tan lejos de su país y sobre la importancia de tener "una vida privada equilibrada". Hasta la otra punta del mundo se fue con Benedikte Thoustrup, su novia desde hace seis años.

¿Quién es Benedikte Thoustrup, la novia de Nicolás de Dinamarca?

La pareja se conoció en 2018 cuando estudiaban bachillerato. También se dedica a la moda y es cofundadora de la marca BénéSoie, especializada en prendas de seda sostenible y trabaja con su madre y su abuela.

Este año, ha debutado como modelo en la Semana de la Moda de Copenhague presentando la colección primavera-verano de la firma OpéraSPORT. Como no podía ser de otra manera, el nieto mayor de Margarita de Dinamarca estuvo a su lado apoyándola.