Así es Carolina Trillo Salazar, la hija abogada de Encarna de Azúcar Moreno

Han sido, y son, uno de los grupos de flamenco más conocidos de nuestro país y nos han hecho bailar con temazos como Solo se vive una vez y han representado a España en el Festival de Eurovisión de 1990 con la canción Bandido. Como sabrás, nos referimos a Toñi y Encarna Salazar, las Azúcar Moreno. Estas hermanas extremeñas saltaron a la fama a finales de los años 80-principios de los 90, consiguieron un disco de oro en 1984 gracias a su primer álbum Con la miel en los labios y exportaron su éxito más allá de nuestras fronteras, hasta países como Estados Unidos, México, Polonia y Japón.

En 2007, anunciaron su separación como dúo y corrieron los rumores de su mala relación. En 2013, reaparecen las dos juntas de nuevo en Tu cara me suena donde confirman su reconciliación y la vuelta a la música con una gira en 2014.

Como hemos dicho, a Toñi y Encarna las hemos visto en la televisión y en los escenarios desde hace 40 años, pero, en cambio, no conocemos tanto a sus hijos. Toñi tiene un hijo, Borja Rilo Salazar, y Encarna una hija, Carolina Trillo Salazar.

Precisamente a Encarna y a Carolina las hemos podido ver recientemente en la presentación del libro Paco de Lucia. El primer flamenco ilustrado, de Manuel Alonso, un acto en homenaje al músico, en el cual han dedicado unos minutos a atender los micrófonos de la prensa.

En declaraciones a Europa Press, Encarna define al guitarrista como "un genio con una magia brutal": "Yo creo que es un hombre que cuando tocaba la guitarra era como subir al cielo, te lo digo de verdad", añade emocionada la cantante.

A este evento no pudo ir su hermana Toñi "por un catarro" y fue con su hija, Carolina, quien afirma que, siempre que puede, acompaña a su madre, "y más en ocasiones como estas, en homenajes tan bonitos, me gusta acompañarla, la verdad".

Encarna Salazar y su hija, Carolina Trillo, en la presentación de un libro sobre Paco de Lucía | Gtres

¿Quién es Carolina Trillo Salazar?

Carolina es la hija que tienen en común Encarna y Mauricio Trillo, con quien se casó en 1991 y se divorció en 2017.

La joven nació el 6 de julio de 1992 y es abogada, una profesión que le viene de perlas a su madre que, medio bromeando, comenta: "Cuando ella eligió la carrera que quería hacer, le dije, mira hija, yo no te he dicho que hagas de abogada, pero a mí me viene fenomenal. Cualquier cosa legal ya tengo donde ir". Carolina confirma que sí, que ayuda a su madre en temas legales, como todo lo relacionado con los contratos.

Preguntada por su lado flamenco, confiesa que le encanta la música y el flamenco, "por supuesto", pero a la hora de cantar "se lo dejo a los profesionales".

Sobre su vida sentimental, Carolina explica que está muy feliz con su marido, Javier Rojas Martín, concejal del Partido Popular en Alcorcón con quien se casó hace un año: "Si lo llego a saber, me caso antes", dice. Expresa también que está muy enamorada y que el plan de la pareja es ampliar la familia "cuando Dios quiera". "Lo que pasa que hemos tenido un año de trabajo un poco potente los dos. Y también queríamos disfrutar este primer año de casados", admite.

La idea de tener un nieto es algo que entusiasma a Encarna. "Yo encantada de la vida. Abuela, orgullosa y feliz". Y lanza un dardo a Terelu Campos y a Raphael porque no quieren que sus respectivos nietos les llamen abuela y abuelo. "A mí me parece un horror", dice tajante Encarna.