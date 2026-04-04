El apasionado beso de Álex González a Carla Virgós con el que le ha felicitado su cumpleaños y confirma su relación

No hay duda de que el actor Álex González está enamorado. Hace sólo un mes se confirmaba su noviazgo con la influencer Carla Virgós gracias a unas imágenes de la pareja en la que visitaban una vivienda en obras, después de practicar deporte con sus bicicletas.

Carla Virgós y Álex González | Gtres

Un paseo abrazados, cogidos de la mano y una sonrisa mostraba la química entre ellos y el intérprete parece haber encontrado a la mujer de su vida.

Sus redes sociales son el escaparate a través del que muestra su felicidad y cómo está viviendo su historia de amor con Carla. La mejor muestra ha sido la romántica felicitación de cumpleaños que le ha dedicado el protagonista de Toy Boy a su chica.

Se trata de un vídeo subido a su perfil de Instagram en el que se dan un apasionado beso bajo una nube de fuegos artificiales. "Hoy celebramos tu vida... Y yo tengo la suerte de formar parte de ella", le ha dedicado el actor.

Una imagen y unas palabras que lo dicen todo y que no han tardado en encontrar la respuesta de la cumpleañera. "Te quiero con todo mi corazón", ha escrito Carla Virgós.

Ella es una creadora de contenido conocida en redes como Shark Girl debido a su devoción a los tiburones y la vida marina y cuenta con más de 70.000 seguidores en Instagram.

Carla es una amante del deporte, al igual que su novio, y ha participado en varios proyectos vinculados a la conservación marina y el turismo submarino.

Aunque llevan poco tiempo juntos, al menos de cara a la galería ya que hasta ahora han intentado llevar su relación con la máxima discreción, Álex y Carla están enamorados y nada mejor que gritarlo a los cuatro vientos.

De esta forma, el intérprete pasa página después de terminar su discreta relación con Camila Rojido tras casi dos años juntos.