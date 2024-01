Chenoa desvela, 17 años después, cuál fue el motivo de su ruptura con Álex González: "Los Goya rompieron una relación"

Corría 2004 cuando los caminos de Chenoa y Álex González se cruzaron gracias al rodaje de Hospital Central, donde la cantante hizo un cameo. Poco tiempo después se conoció que habían comenzando una historia de amor, se rumorea que la primera de la artista después su sonada ruptura con David Bisbal. En esta ocasión no se escondieron y dieron rienda suelta a su amor por las calles, los photocalls y todas las cámaras, pero los Premios Goya fueron un punto de inflexión en su relación.

Chenoa y Álex González, en los Premios Goya | Gtres

En la alfombra roja de los galardones confirmaron su secreto a voces, pero también su fecha de caducidad. Un año después se pudo saber que habían roto y, aunque nunca se supo el motivo, ahora Chenoa ha roto su silencio para desvelarlo. Y lo ha hecho en el programa ¡Tómatelo Menos En Serio! de Europa FM: "Los Goya rompieron una relación".

Entre risas, ha desvelado que acudió a la gala junto al actor, aunque sin querer desvelar su nombre, el cual estaba nominado a Mejor Actor Revelación por su papel en Segundo Asalto. "Estábamos posando y la prensa empezó: No, solo ella, solo ella. Y dije: si el nominado es él…", ha contando riéndose y subrayando que entiende que esta situación no se gestionara bien. "Desde entonces no me han vuelto a invitar a los Goya", ha sentenciado con ironía.

Chenoa y Álex González | Gtres

Tras este breve pero intenso romance, Chenoa empezó en 2010 con David de María y, un año después, con Enrique Cornejo. Historias muy cortas que siguieron con Curi Gallardo, con quien estuvo hasta 2013 entre idas y venidas. Un año después, la cantante recuperó la ilusión de la mano de Javier Arpa, con quien estuvo hasta 2015, aunque en 2018 se dieron una segunda oportunidad. Pero en 2019 llegó su gran amor, Miguel Sánchez Encinas, con quien pasó por el altar en junio de 2022. Ahora, la pareja ha tomado caminos por separado, pero ya suenan con fuerza rumores de reconciliación.