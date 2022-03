Anna Ferrer revela cuál fue la reacción de su novio Iván al ver el resultado de su rinoplastia

Hace unos días la hija de Paz Padilla compartía celebraba su 25 cumpleaños rodeada de amigos con una fiesta de lo más especial que rememoraba la adolescencia de la joven y aquellos años 2000 de pantalones de tiro bajo, cinturones con pedrería, móviles con pegatinas brillantes y tapa y bailes al son de Álex Ubago. Una celebración a la que no le faltó ningún detalle, siendo los disfraces elegidos una selección de los personajes más representativos de esos inicios de siglo XXI.

Aunque esta no es la única sorpresa que se ha llevado Anna Ferrer este mes año, ya que el pasado mes de enero se enfrentó a una más grande. Tras someterse a una rinoplastia la influencer se quedó asombrada con el resultado final, una nueva nariz con la que está muy contenta y que no ha cambiado para nada su rostro, ni su expresión facial, algo que le preocupaba bastante y que confesó por redes sociales a sus casi 800 mil seguidores en Instagram.

"Muy contenta, la verdad, me veo igual, o sea, pero bien, me refiero a que no es eso que te dicen… 'ay te vas a ver rarísima', pues yo me veo bien", nos explicaba Anna hace unas semanas durante el evento celebrado por el primer aniversario de la firma de cosmética de la influencer Marta Lozano. Unas palabras que ya pronunció el día que le quitaron el vendaje descubriendo cómo había quedado tras la intervención.

Su opinión ha sido algo que esperaban muchos de sus fans, pero también hemos querido saber qué le dijo su novio al ver el resultado de su rinoplastia. "Que estoy guapísima, ¿Qué me va a decir?", nos respondía sonriente la joven. Anna lleva tiempo saliendo con su novio, Iván Martín, y presume de tener una muy buena relación. "Pues muy fácil, sí, ya llevamos mucho tiempo, al final, pasando tiempo juntos y nos entendemos muy bien y... Ha sido muy fácil", nos contestaba al preguntarle por la convivencia entra ellos.

Ambos viven juntos y ya han sido varias las historias de Instagram y las publicaciones que han dejado ver algunos de los rincones de su casa. Tanto es así que hace menos de 24h la veinteañera ha compartido la sesión de limpieza que ha realizado en su hogar, confesando que "odia limpiar la bañera" y narrando el tropiezo que ha tenido, cayendo al suelo y tirándose el café encima.

La limpieza en profundidad de Anna Ferrer | Instagram Anna Ferrer

La caída de Anna Ferrer | Instagram Anna Ferrer

Toda una mañana de orden y limpieza en profundidad que ha terminado con flores. Anna ha subido una fotografía de cómo tiene la casa "llenita de flores", dejando claro que no tiene ningún problema en mostrar cómo es su día a día a su comunidad de seguidores. La hija de Paz Padilla es muy activa en redes y pese a ello, nos reveló también durante el mencionado evento que no ha sentido bullying por parte de usuarios anónimos cómo ha podido pasar con otros personajes públicos.

"Yo tengo la suerte que mis seguidoras son todas monísimas y por ejemplo, ahora con lo de la nariz, que era algo que me daba un poco de miedo, a ver que iban a opinar y han sido todo comentario súper bueno. Obviamente hay alguno malo, pero no tanto como acoso… no lo diría", nos declaraba Anna Ferrer, un caso que en los últimos tiempos está siendo poco habitual por los numerosos mensajes de odio que circulan por Internet y que afectan a numerosas personas, cada vez más.

