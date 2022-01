Anna Ferrer Padilla revela la razón por la que se ha operado la nariz

La semana pasada Anna Ferrer, la hija de Paz Padilla, desaparecía unos días de sus redes sociales y eran muchos los seguidores que se preguntaban por qué la hija de la humorista no publicaba nada nuevo en su perfil de Instagram.

Poco después, la influencer rompía su silencio y revelaba que se había sometido a una rinoplastia junto a una fotografía donde aparecía instantes antes de entrar a quirófano: "Es algo que siempre tenía en mente y al final me he decidido. Me he operado en Sevilla con confianza 100% en mi doctor y os prometo que estoy genial y todo ha ido muy bien".

La joven publicaba después una imagen donde aparecía, tras la operación, con la nariz vendada tras la intervención. Ahora, ha querido sincerarse con sus seguidores y desvelar el motivo que la ha llevado a someterse a una rinoplastia:

"Es verdad que no tenía una nariz que llamara la atención pero a mí, estéticamente, no me gustaba. No quiero que se me malinterprete, para mí no era ningún complejo", decía Anna. "Si no me hubiera operado, sería igual de feliz. De hecho, no creo que ahora vaya a ser más feliz que antes. No creo que vaya con eso", continuaba en el vídeo.

"Está claro que cualquier operación o cualquier tratamiento estético te va a venir bien para tu autoestima, para verte bien, pero si tú no realizas un trabajo previo de quererte a ti misma, de gustarte, de tratarte bien, de hablarte bien… por mucho que luego te operes, si tú no has hecho ese trabajo previo, entonces no te va a encantar", finalizaba.

