El increíble posado de Anna Ferrer en lencería: "No juzgarme"

La hija de Paz Padilla, Anna Ferrer, se encuentra reflexionando sobre la aceptación y el amor propio, y lo ha hecho subiendo una foto en lencería a sus redes sociales, que ha encantado a todos sus seguidores.

Mirando el paisaje a través de una ventana, Anna Ferrer mostraba un precioso conjunto de lencería negro con transparencias. "Tiempo para mí, para escucharme, para entenderme, para no juzgarme, para cuidarme, y no solo por fuera" comenzó diciendo Anna.

"Porque, como todo, quererse a una misma, requiere de tiempo y esfuerzo, pero sin duda, merece la pena" reflexionó.

Como no podía ser de otra forma, la publicación se llenó de comentarios rápidamente. Muchos de sus seguidores le dejaron mensajes de apoyo y amor, y recalcaron lo bonita que era la foto.

Aprendiendo a quererse

Tal y como ha dicho, "quererse a una misma requiere tiempo", y Anna Ferrer se encuentra haciendo todo lo posible para que eso pase.

Es por eso que hace poco decidió cambiar una de las cosas que no le gustaban de su aspecto: su nariz. "Es verdad que no tenía una nariz que llamara la atención, pero a mí, estéticamente, no me gustaba" contó en sus redes sociales.

Sin embargo, también quiso dejar claro que "cualquier operación o cualquier tratamiento estético te va a venir bien para tu autoestima, para verte bien, pero si tú no realizas un trabajo previo de quererte a ti misma, de gustarte, de tratarte bien, de hablarte bien… por mucho que luego te operes, si tú no has hecho ese trabajo previo, entonces no te va a encantar".

Mudanza

La influencer, está viviendo muchos cambios. Recientemente se fue a vivir con su novio Iván, con quien mantiene una relación desde 2019. La pareja anunció su nueva vida juntos a través de una publicación en redes sociales: "Deseando empezar esta nueva etapa".

