La idílica escapada de Paz Padilla y Anna Ferrer a Egipto

Paz Padilla y su hija, Anna Ferrer, consiguen ponerse de acuerdo, a pesar de la cantidad de trabajo que tienen ambas y se sumergen en un mágico viaje a Egipto junto a sus amigos más cercanos. Paz Padilla compagina su trabajo como presentadora de televisión y su obra de teatro. Mientras, su hija, debe sobrellevar su trabajo como influencer y sus estudios al mismo tiempo. A pesar de tener esta vida tan ajetreada, siempre consiguen apañárselas para pasar tiempo juntas e incluso embarcarse en viajes tan alucinantes como este a Egipto.

Anna Ferrer acaba de independizarse junto a su novio Iván y eso quiere decir que ya no vive junto a su madre, por tanto, cuadrar agendas resulta más complicado que antes. De manera que, en cuanto han tenido la oportunidad, no han dudado en hacer las maletas y elegir un destino de viaje: Egipto. Aunque su viaje este relacionado con temas de trabajo, lo están aprovechando al máximo y no han dejado de presumir y mantener al día a sus seguidores en redes sociales.

Resulta evidente que tanto a Paz como a Anna les encanta viajar, de hecho, antes de la pandemia y de la trágica muerte del marido de Padilla, Antonio Juan Vidal, tenían por costumbre realizar viajes con mucha frecuencia a diferentes lugares del mundo, con el fin de desconectar y relajarse del mundo laboral. Ahora que todo está más calmado es precioso ver como madre e hija retoman esta bonita costumbre.

A este viaje se han sumando algunos compañeros de trabajo de la marca de ropa creada por ellas y Xoan Viqueira, amigo de la familia, tampoco ha querido perderse esta aventura. El que no ha ido en esta ocasión es Iván, el novio de Anna, sin embargo, esta en continuo contacto mediante videollamadas, tal y como han mostrado ambos en Instagram. Las redes sociales no dejan de estar activas, madre e hija no paran de colgar tanto historias como publicaciones, e incluso Paz, se ha animado a subir un video bailando junto a unos guardias de seguridad. Esta siendo una aventura inolvidable.

...

Seguro que te interesa...

Anna Ferrer revela si su madre, Paz Padilla, podría volver a enamorarse