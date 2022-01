Anna Ferrer, la hija de Paz Padilla, muestra el antes y el después de su operación de nariz

Aun con los nervios en el cuerpo y tras pasar casi dos semanas con la incertidumbre, Anna Ferrer Padilla ha podido contemplar su nueva nariz. La joven pasó por la sala de operaciones para realizarse un retoque que siempre había tenido en mente y que por fin se ha decidido a llevar a cabo.

Anna Ferrer Padilla en el tren camino a Sevilla | Instagram Anna Ferrer Padilla

El pasado miércoles 26 de enero, la influencer ponía rumbo a Sevilla para encontrarse con el especialista que había llevado a cabo la intervención para que este le retirara la férula que le impedía ver cómo había quedado su nariz. Por medio de varias historias de Instagram, Anna ha mostrado el miedo que ha pasado al coger el espejo y descubrir los primeros resultados. "Me daba miedo mirarme", confesaba la joven.

Primeros resultados de la operación de Anna Ferrer Padilla | Instagram Anna Ferrer Padilla

"Seguro que te va a encantar. Al principio la nariz se ve un poco rara, pero tranquila. Al principio no está perfecta, está inflamada, pero se irá viendo la forma que va a tener. Está fenomenal. Estás súper guapísima, te veo súper bien", iba explicando el especialista en la consulta, el mismo que le había dado la confianza suficiente para hacerse la rinoplastia.

Una vez quitada la férula el doctor le ha colocado unas cintas que debe llevar durante una semana para que la nariz coja forma y se mantenga mientras baja la hinchazón que hace que su cara no tenga todavía su estado natural.

Anna Ferrer Padilla observando su nueva nariz | Instagram Anna Ferrer Padilla

Precisamente era su rostro una de las cosas que más le preocupaban, que la operación cambiara su expresión, algo que finalmente no ha pasado, "está súper natural", ha dicho antes de preguntar a sus seguidores qué les parecía el resultado. "Ayer iba nerviosa, por si me veía muy diferente, pero me sorprende lo 'yo' que me veo, nada cambiada", escribía junto al vídeo.

Es pronto todavía para saber cuál será el resultado final, pero por el momento la hija de Paz Padilla ya ha confesado que ha notado el cambio y que está muy contenta con él, algo que se refleja en la felicidad con la que cuenta el proceso en su cuenta de Instagram.

Anna Ferrer Padilla enseña su nariz | Instagram Anna Ferrer Padilla

La sucesión de vídeos ha servido también a la joven de 24 años para explicar el motivo por el que se ha realizado la operación. Además, ha ido manifestando la tranquilidad que siente ahora, pese a la gran inseguridad que sentía y el pánico que sentía a pasar por quirófano.

"Creo que la nariz ha quedado preciosa, súper acorde a mi cara", añadía antes de repetir en varias ocasiones lo contenta que está. Ahora solo queda esperar para ver el resultado definitivo, algo que seguro que está deseando, y poder presumir de su nueva nariz.

Anna Ferrer Padilla con su nueva nariz | Instagram Anna Ferrer Padilla

