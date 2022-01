Ana Obregón confirma que su padre ya ha superado el COVID

La presentadora Ana Obregón daba positivo en Covid-19, días antes de dar las Campanadas en la Puerta del Sol de Madrid junto a Anne Igartiburu. Lo anunciaba a través de sus redes sociales mediante un comunicado que decía: "Siento muchísimo tener que comunicaros que he dado positivo en Covid y no podré estar en la Puerta del Sol despidiendo el año con todos vosotros como me hubiera gustado". Además Ana quiso informar sobre su estado de salud: "Deciros que estoy bien, en casa, como si fuera un catarro super fuerte gracias a las vacunas".

Días más tarde, Obregón reaparecía en redes para contar a sus seguidores que ya había dado negativo: "¡Por fin he dado negativo en Covid!", pero que su padre Antonio García de 95 años, acababa de dar positivo: "Han sido las navidades más tristes de mi vida, en casa sola, sin poder ver a nadie. Ha sido una prueba más que me ha puesto la vida. Ni siquiera he podido ver a mi padre, que por cierto se contagió y a sus 95 años no tiene ni un síntoma".

Hace apenas unas horas, la presentadora publicaba en su cuenta de Instagram una fotografía en la que aparece ella misma abrazando a su madre y a su padre. En el pie de foto escribía un texto en el que comenzaba diciendo: "Tal día como hoy hace dos años".

"Me he quedado absorta mirando esta foto, cuanto amor en un sofá, la cara de felicidad de los tres. Pero sobre todo la mía, cuando me creía invencible y que podía luchar para que mi hijo se curara. Que ilusa", escribía Ana mientras recordaba el momento en el que se hicieron esa instantánea.



"Y sin embargo, aquí estoy con mi padre que con 95 años acaba de superar el Covid-19", de esta manera informaba a sus seguidores de que su padre había conseguido finalmente superar el coronavirus.

Finalmente agradecía Ana a todos los que están trabajando en poder superar el coronavirus: "Gracias vacunas, gracias científicos, gracias farmacéuticas y sanitarios. Y ahora a ponerse las pilas para investigar más tratamientos contra el maldito cáncer, por favor", aprovechaba para reclamar la investigación contra el cáncer.

