Ana Obregón diseña una Menina para homenajear a su hijo Álex Lequio

Ana Obregón no deja pasar ni una sola ocasión para homenajear a su hijo Álex Lequio, fallecido el 13 mayo de 2020, y esta vez a aprovechado su participación en la nueva edición de 'Meninas Madrid Gallery' para diseñar una Menina que honre la memoria de su pequeño y exponerla en Madrid.

Con el nombre de 'Gladiador' y situada en la zona de Recoletos de Madrid, entre las calles de Jorge Juan y Serrano, una Menina de color azul claro, con una enorme cara impresa de Álex y con una frase representativa: ''Todo lo que haces en esta vida con amor tiene eco en la eternidad'', es como ha querido la actriz que se recordara a su hijo.

'Menina' Ana Obregón homenaje a su hijo

Además ha aprovechado el Día de Todos los Santos para recordar una vez más a su pequeño, y le ha dedicado unas palabras mediante una publicación en Instagram, en la que ha echado la vista atrás recordando cómo celebraba Halloween con su hijo: ''Desde pequeñito te encantaba Halloween, has sido conejito, Supermán, Batman, Power Ranger''.

A continuación en la publicación rememoraba el último Halloween vivido con él: ''Tu último Halloween hace dos años creaste la primera fiesta de Halloween para mascotas. Estabas tan ilusionado que la organizabas desde el hospital recibiendo ese veneno llamado quimio'', escribía.

Finaliza el post pensando en todas estas personas que se encuentran en la misma situación que ella y empatiza con el dolor sentido: ''Hoy mi corazón está con todas las personas que han perdido a un ser querido. Pero hoy no es nuestro día, es el día de ellos, de los que no están y dejaron nuestro universo teñido de sangre. Hoy te llevaré flores como cada día desde que te fuiste, y a Mamá también. Sé que no estás allí , pero… qué más puede hacer una madre que quiere estar cerca de su hijo''.

