Kim Kardashian, criticadísima por su exagerada decoración de Navidad: "Parece un almacén"

La Navidad es la época del año en la que nuestros hogares se transforman por completo. Luces, adornos y villancicos convierten cada rincón en un escenario festivo. Para muchos, decorar es un ritual que marca el inicio de la temporada, y cada familia imprime su estilo: desde lo clásico y tradicional hasta propuestas modernas, como la de Vicky Martín Berrocal, o extravagantes.

Entre los amantes del exceso decorativo, las celebrities no se quedan atrás. Sus casas se convierten en auténticos espectáculos visuales, llenos de creatividad, lujo y, en ocasiones, un toque de exceso que no deja indiferente a nadie. Kim Kardashian es uno de los nombres que cada año genera expectación con su Navidad, pero este 2025 su decoración ha desatado críticas en redes sociales.

El despliegue navideño de Kim

En sus historias de Instagram, Kim compartió cómo estaba preparando su hogar para las fiestas: "Acabamos de terminar de decorar para las fiestas. No puedo ni empezar a explicarles cómo huele y se siente esto. Es una locura. Miren el pasillo. Veo un pequeño duende escondido en el árbol. Ah, veo otro duende en el árbol. Y hay más", comentaba la empresaria mientras mostraba su casa repleta de adornos.

El despliegue incluye numerosos árboles de Navidad repartidos por toda la casa, luces estratégicamente colocadas y detalles que buscan sorprender, pero que muchos usuarios consideran excesivos.

Las críticas en redes sociales

Los comentarios no tardaron en aparecer. Algunos usuarios calificaron la decoración como un "almacén de árboles" o "demasiado fría y poco atractiva". Otros se preguntaban cómo Kim podría mantener tantos árboles en perfectas condiciones y si realmente eran necesarios todos esos adornos. Incluso hubo quien señaló: "Cuando tienes tanto dinero y no sabes qué hacer con él".

El debate muestra cómo, mientras algunos admiran la creatividad y el lujo de la empresaria, otros consideran que el exceso puede eclipsar la esencia navideña, que para muchos sigue siendo calidez, cercanía y tradición.

Entre el lujo y el exceso

La Navidad de Kim Kardashian refleja un estilo único, que mezcla extravagancia, lujo y espectáculo. Su casa, con cientos de detalles cuidadosamente planificados, se convierte en un escenario visual digno de revistas de interiorismo. Sin embargo, el exceso no siempre convence. Para algunos, demasiados árboles, luces y adornos pueden restar armonía y sensación de hogar.

Lo que para Kim es una celebración espectacular, para muchos espectadores se percibe como un ejemplo de cómo el lujo puede convertirse en un exceso que genera división de opiniones.