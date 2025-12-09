PRIMERAS VECES
Este es el outfit navideño que Eme de Amores escogía para contar a su familia que está embarazada
Eme de Amores apuesta por un conjunto navideño de terciopelo negro de dos piezas para su primera cena embarazada. La influencer ha elegido este look tan acertado para una velada muy significativa junto a sus seres queridos, en la que ha compartido con ellos uno de los momentos más importantes de su vida: su embarazo.
Hace unos días Eme de Amores anunció junto a su marido Muna, con quién se casó el pasado julio, que esperan su primer hijo juntos. Lo hicieron a través de un vídeo vía Instagram abriendo un regalo que resultó ser un kit de esquí de juguete para niños. La pareja se mostró emocionada mientras enseñaban la ecografía: "Se adelantó el regalo de navidad", exclamó la influencer.
Una noticia de la que ya eran conocedores sus padres y sus hermanas, pero el resto de su familia no. Por eso, Eme de Amores, días más tarde subía a sus redes sociales un vídeo escogiendo el outfit ideal para la cena donde confirmaría su embarazo al resto de sus familiares. Y donde también recalcó que cada prenda y accesorio de ese día quería que fuesen para recordar.
La elección fue un total black de terciopelo negro de H&M que, actualmente está agotado, y no es para menos, porque es perfecto para cualquier ocasión. Se trata de una pieza fluida y envolvente, de mangas anchas, que va acompañada de un cinturón que define la figura. La gracia de este conjunto está en que juega con la silueta, adaptándose a cada cuerpo, por eso, la influencer bromeó en su vídeo de TikTok cuando dejó desabrochado el botón del pantalón.
Para romper la uniformidad del negro, que ya de por sí es un color que representa elegancia y autoridad, y, poder aportar luz al estilismo, tanto la parte superior como el pantalón, tenían incorporados detalles delicados bordados en plateado con acabado brillante, formando figuras en la tela. Un recurso sutil que hicieron que el conjunto fuese más versátil y atemporal.
Eme de Amores completó su conjunto con unos accesorios muy acertados. En primer lugar, unos pendientes de Vivienne Westwood de diseño clásico en versión dangly, compuestos por charms metálicos plateados que combinaban varias perlas colgantes en forma de gota. Tenían ese aire místico, como si los hubiera encontrado en un joyero vintage heredado.
De calzado, incorporó unos stilettos de terciopelo negro que acompañaron a la ropa. De punta afilada, capaces de estilizar cualquier figura, y con un lazo que rodea el tobillo para darle un toque coqueto. Y es que no era un zapato cualquiera, era de ocasiones especiales que, no solo completaron el outfit, sino que lo coronaron.
En los labios, un gloss Spicy Marg de Face gloss x Sarah Catalá, las uñas de Mao Pao, de su propio salón de belleza, fundando juntoa su Hermana Patricia. En cuanto al perfume, fue una elección mucho más personalizada ya que algunos olores no los tolera aún por el embarazo y también quiso tener un recuerdo específico para esta nueva etapa. Por lo que, el favorito fue una fragancia de la casa Charlotte Tilbury lanzada en 2025, Star Confidence es una combinación entre lo frutal y lo dulce.
