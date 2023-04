Ana Boyer cuenta cómo vivió la primera prueba del vestido de novia de su hermana Tamara Falcó: "Me hizo mucha ilusión"

No veíamos a Ana Boyer desde hace meses. La benjamina de Isabel Preysler, que tiene fijada su residencia en Doha con su marido Fernando Verdasco y sus dos hijos, Miguel y Mateo, ha vivido los últimos acontecimientos que han sacudido directamente no solo a su familia sino también a ella alejada del foco mediático.

A la ruptura de su madre con Mario Vargas Llosa el pasado mes de diciembre, y a la reconciliación y anuncio de compromiso de Tamara Falcó e Íñigo Onieva nada más comenzar 2023, se unía el fallecimiento de su hermana Laura Boyer, hija de Miguel Boyer y Elena Arnedo, el 23 de febrero después de conceder una demoledora entrevista póstuma en la que tachaba a Isabel Preysler de fría, interesada y manipuladora.

Una muerte que su entorno asegura que la generó mucha tristeza a pesar de que no tenían ningún tipo de relación desde hace años, y tras la que ha reaparecido, radiante y luciendo la mejor de sus sonrisas, en la presentación de la nueva colección cápsula de Trucco, marca de la que se estrena como embajadora.

Ana Boyer, como embajadora de la firma Trucco | Gtres

Un evento que ha tenido lugar este jueves en el centro de Madrid y en el que, aunque estaba previsto que Ana no realizase ningún tipo de declaración, sí ha querido atender a la prensa para pronunciarse sobre la boda de su hermana Tamara Falcó con Íñigo Onieva, para la que quedan poco más de tres meses.

"Nos apetece mucho ver a Tamara ese día. Nos hace mucha ilusión" ha confesado, reconociendo que está viendo a la marquesa "completamente feliz y tan encantada con las preparaciones y todas las cosas, que estamos con muchas ganas de compartir ese día con ella".

Muy sincera, Ana reconoce con una sonrisa que a ella le queda "todavía mucho" por ultimar respecto al enlace de su hermana y, por el momento, no sabe qué modelo lucirá en la que va camino de ser no la boda del año sino de la década: "No tengo todavía el vestido, espero encontrarlo a lo largo del mes que viene, pero todavía no tengo nada" admite.

Quién sí tiene vestido es Tamara que, poco después de elegir su look nupcial, de la firma Sophie et Voilà, revelaba en 'El Hormiguero' que ni su madre ni su hermana Ana habían entendido el diseño, que ella tuvo claro en cuanto lo vio. Se trata del secreto mejor guardado de la novia que, como desvela Ana Boyer, el cual ella pudo ver "en su primera prueba".

"Me hizo mucha ilusión ver a mi hermana así y me gustó, me gustó claro. Tengo muchas ganas de ver el resultado" ha añadido, explicando que si en un primer momento no lo entendió fue "porque estaba en una fase muy inicial". "Todavía no podíamos ver porque le quedaba mucho proceso, pero ya vimos un poco ahí la idea y nos encantó verla así" ha asegurado.