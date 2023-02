Tamara Falcó asegura que su hermana Ana Boyer "está bien" tras el fallecimiento de Laura Boyer a los 57 años

Completamente inmersa en los preparativos de su boda pero con la tristeza de la pérdida de Laura Boyer muy reciente, hemos visto a Tamara Falcó disfrutando de un relajado paseo con sus mascostas. Este pasado viernes, conocíamos la triste noticia del fallecimiento de la hermana de Ana Boyer, a los 57 años.

Una noticia que ha entristecido a la familia Preysler, a pesar de que, según se publicó, Ana Boyer no tenía ningún tipo de relación con ella. Un distanciamiento que quedó reflejado con su notable ausencia en el tanatorio el viernes. Tamara asegura ante las cámaras que su hermana Ana "está bien".

Además, durante el paseo Tamara aprovechó para revelar algunos detalles a la prensa del que será su gran día al lado de Íñigo Onieva. A pesar de todo lo que se está hablando sobre su boda y la supuesta rivalidad de estilos que existe entre Carolina Molas, la madre de Íñigo, e Isabel Preysler, la futura novia dejó claro que esas informaciones son falsas y que tiene una maravillosa relación con su suegra: "La verdad es que de las madres prefiero no hablar, la madre de Íñigo es anónima y prefiere mantenerse así" aunque añadió "es encantadora".

Tras su primera prueba de vestido en el atelier de 'Sophie et Voilà', en Mazarredo, Tamara ha confesado que no todo el mundo entenderá su estilismo ese día. A pesar de esto, la diseñadora tiene muy claro qué es lo que busca con su decisión: "Bueno... a quien le tiene que gustar es a mí. Espero que a Íñigo también". En cuanto al estilismo que ha elegido el novio para la ocasión, Tamara reveló algún detalle: "No es esmoquin. Se casa de chaqué".

En medio de las muchas informaciones erróneas que se están dando sobre la boda, la diseñadora no dio ninguna credibilidad a la supuesta duración de su luna de miel, un mes. "¿Un mes?" respondió muy sorprendida la hija de Isabel.