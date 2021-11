Los amigos de Charlene de Mónaco aseguran que "casi muere" en Sudáfrica

A principios de este mes, la princesa Charlene de Mónaco regresaba tras 8 largos meses en Sudáfrica donde tuvo que ser intervenida por una infección otorrinolaringóloga. Sin embargo, su salud sigue siendo algo delicada y desde la Casa Grimaldi comunicaron que la princesa abandonaría las pariciones públicas y los actos oficiales para garantizar "un período de calma y descanso necesario para la recuperación de la salud de la princesa Charlene".

Poco después, en una entrevista para la revista People, Alberto de Mónaco desvelaba con mucha claridad que Charlene se encontraba ingresada por propia voluntad en un centro hospitalario fuera de Mónaco, debido a un "agotamiento, tanto emocional como físico".

Además, tras los rumores sobre una ruptura del matrimonio, el príncipe Alberto quiso aclarar que "esto no tiene nada que ver con nuestra relación. Quiero dejar eso muy claro. Estos no son problemas dentro de nuestra relación; no con la relación entre marido y mujer. Es de una naturaleza diferente".

Los amigos de Charlene hablan

Ahora, unos amigos cercanos a Charlene de Mónaco han hablado para el medio Page Six y han revelado que Charlene "casi muere" en Sudáfrica: "Es injusto que se la represente con algún tipo de problema mental o emocional. No sabemos por qué el palacio le resta importancia al hecho de que ella casi muere en Sudáfrica. No ha podido comer alimentos sólidos en más de seis meses debido a todas las cirugías por las que ha pasado desde entonces (...) Solo ha podido ingerir líquidos mediante una pajita, por lo que perdió casi la mitad de su peso corporal".

Además, sobre el comunicado de la casa Grimaldi, sus amigos han asegurado que Charlene "definitivamente no está perdiendo la cabeza ni sufre problemas graves de salud mental" y que todos sus problemas, según ellos, son físicos: "Ella está agotada después de seis meses de cirugías y, como resultado de estas, una incapacidad para comer adecuadamente".

...

Seguro que te interesa...

Charlene de Mónaco aparece de forma impactante con parte de la cabeza rapada