Alberto de Mónaco revela detalles sobre la nueva hospitalización de la princesa Charlene

Hace tan solo unos días que la princesa de Mónaco regresó de Sudáfrica tras 8 largos meses, una estancia que se alargó demasiado en el tiempo debido a una infección otorrinolaringóloga que no parece haber mejorado. Ahora, Alberto de Mónaco habla más claro que nunca y desvela algunos detalles del estado de salud de Charlene.

Aunque vimos a Charlene en sus redes sociales muy feliz por su regreso a Mónaco, lo cierto es que su salud sigue siendo delicada. Apenas unos días después de su "día feliz", desde desde la Casa Grimaldi comunicaron que la princesa abandonaría las pariciones públicas y los actos oficiales para grantizar "un período de calma y descanso necesario para la recuperación de la salud de la princesa Charlene". Por este motivo, la princesa tampoco ha podido acudir a las celebraciones del Día Nacional del Principado, cita a la que no ha faltado desde 2011.

Alberto de Mónaco habla claro

En una entrevista para la revista People, Alberto de Mónaco ha hablado con mucha claridad sobre la situación de su esposa. Reveló que Charlene se encuentra ingresada por propia voluntad en un centro hospitalario fuera de Mónaco, debido a "agotamiento, tanto emocional como físico".

La prolongada ausencia de Charlene de Mónaco hizo que la princesa se perdiera su décimo aniversario de bodas y dio lugar a numerosos rumores sobre una ruptura del matrimonio, así como a especulaciones sobre la verdadera naturaleza y el grado de sus problemas médicos. Por eso, el príncipe Alberto insistió sobre el tema: "Probablemente voy a decir esto varias veces, pero esto no tiene nada que ver con nuestra relación. Quiero dejar eso muy claro. Estos no son problemas dentro de nuestra relación; no con la relación entre marido y mujer. Es de una naturaleza diferente".

También quiso aclarar que Charlene no tiene Coronavirus y "no está relacionado con el cáncer. Tampoco está relacionado en absoluto con la cirugía plástica".

¿Y los hijos?

Los hijos que Alberto y Charlene de Mónaco tienen en común, Gabriella y Jacques, podrán visitar a su madre cuando se encuentre mejor. Así lo ha confirmado Alberto: "La visitaremos allí. No en los próximos días, ciertamente, pero siempre que obtengamos el visto bueno médico. La extrañan, por supuesto, pero lo comprenden. Los niños de esa edad comprenden".

Por último, el esposo de Charlene ha insistido en la necesidad de privacidad "como familia, necesitamos privacidad. Ella necesita tiempo para descansar en el mejor ambiente posible".​

