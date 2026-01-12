Amal Clooney reaparece en los Globos de Oro después de 11 años robando todo el protagonismo a George Clooney

Amal Clooney volvió a pisar una gran alfombra roja, la de los Globos de Oro 2026, y lo hizo por todo lo alto, como es habitual en ella, sin dejar indiferente a nadie. La abogada y activista internacional reapareció de lo más impresionante para acompañar a su marido, George Clooney, en una noche muy especial, ya que el actor estaba nominado por su trabajo en Jay Kelly. Sin embargo, aunque todas las expectativas estaban puestas en él, fue Amal quien terminó robando el protagonismo.

Amal y George Clooney en los Premios Globos de Oro 2026 | Gtres

Después de más de una década sin acudir a estos premios, lo hace de nuevo, pero su presencia no fue ninguna casualidad. Amal acudió a la gala como acompañante del actor, mostrando una vez más su apoyo en uno de los momentos más importantes de su carrera. Una aparición que pudo catalogarse como poco frecuente ya que la abogada suele mantener un perfil discreto y selectivo en este tipo de eventos. Precisamente por eso, cada vez que decide asistir, deja a todos boquiabiertos.

Amal y George Clooney en los Premios Globos de Oro 2026 | Gtres

Y así fue. Desde su llegada, todas las miradasse dirigieron hacia ella, confirmando una vez más por qué nunca falla cuando se trata de estilo. Amal apostó por un vestido de Dior rojo de silueta ceñida, que realzaba su figura, además, el corte del vestido estaba perfectamente adaptado a ella. El diseño fue impecable, con un escote corazón muy elegante, un look que podría ser un clásico de Hollywood, por lo que fue una elección perfecta para una noche de este calibre.

Amal Clooney en los Premios Globos de Oro 2026 | Gtres

Como complementos optó por joyas de Cartier, piezas finas y discretas que, sin ser demasiado llamativas no le hicieron pasar desapercibida, ni le quitaron el toque de lujo propio de la firma. Todo estuvo medido para ser elegante pero mantener esa naturalidad que tanto le caracteriza. Para el pelo optó por unas ondas suaves y un maquillaje sutil.

Pese a que fue una noche pensada para celebrar el talento cinematográfico, Amal Clooney volvió a demostrar que su sola presencia basta para convertirse en uno de los grandes titulares. Y eso reafirma que es un icono internacional de la moda.