Amal Clooney es inmune al tiempo: Los años no pasan para la mujer de George Clooney

La última aparición de George Clooney y Amal Clooney nos ha hecho ser conscientes de que, para algunos, el tiempo es tan solo un concepto sin meras implicaciones en la persona. El matrimonio posó en el photocall de la gala benéfica The Prince's Trust and TK Maxx & Homesense Awards, un evento que se celebra anualmente en Reino Unido, impulsado por la organización benéfica The Prince’s Trust, la cual fue fundada en 1976 por el ahora rey Carlos III.

A juzgar por las instantáneas tomadas por los fotógrafos allí presentes, el matrimonio está más feliz y unido que nunca. Clooney no soltó la mano de su mujer en ningún momento, pero ella no se quedó a la sombra de su marido, es más, Amal siempre ha conseguido brillar con luz propia desde el primer día que la vimos.

Posado George y Amal Clooney | Gtres

Así ha sido la aparición de George Clooney y Amal Clooney en los premios The Prince's Trust

Para la ocasión, George Clooney se enfundó en un traje gris oscuro, con camisa a juego y una gafas de sol estilo aviador. En este sentido, ella y su mujer son la luz y el día, pues Amal optó por un mono largo de color rosa pastel con cintura ceñida.

Aparición tras aparición, parece ser que para la libanesa el tiempo no pasa. La conocimos cuando tenía 35 años y, tras casi diez años después, su rostro se mantiene intacto, sin aparentes signos de la edad, por lo que podemos confundirnos fácilmente si intentamos adivinar cuántos años tiene. Es más, se podría decir que cada vez está más radiante, pues a sus 45 año, sigue luciendo un físico muy cuidado, y el actor va por el mismo camino a sus 62 años de edad.

Amal Clooney y George Clooney | Gtres

¿Cuántos años se llevan los Clooney?

A pesar de llevarse casi 17 años de diferencia, sus edades nunca han sido un impedimento para que su relación fluya. De hecho, tampoco han sido susceptibles de grandes avalanchas de críticas, puesto que siempre han sido vistos como una pareja sólida y comprometida, tanto con su relación como por distintas causas humanitarias.

Por ese motivo, no nos sorprende verles juntos en esta gala, presumiendo de relación y apoyando este acto benéfico, especialmente Amal, una gran defensora de los derechos humanos. Ella es abogada de oficio y durante su trayectoria profesional ha trabajado en casos relacionados con la libertad de expresión, por ejemplo. También es famosa por su activismo, muy enfocado al feminismo y al derecho por la libertad sexual.

Así es la vida del matrimonio

Amal ha sido la mujer que ha logrado que Clooney asiente la cabeza. Ambos se conocieron en 2013 y tan solo unos meses después, se comprometieron y celebraron su boda en Venecia. Tras casi diez años de casados, el matrimonio sigue muy unido, especialmente tras el nacimiento de sus dos hijos gemelos en junio de 2017, Ella y Alexander.

Desde un primer momento, su relación se mantuvo lejos de los focos, pues han querido que su vida en común sea lo más íntima posible. Esto es algo que se ha acentuado aún más tras el nacimiento de los pequeños, puesto que se sabe muy poco de ellos y han sido captados por las cámaras en contadas ocasiones.

En la actualidad, el matrimonio cuenta con distintas casas -o mejor dicho, mansiones- alrededor del mundo, aunque no se sabe con certeza cuál de ellas se considera realmente su hogar. En 2021, compraron una mansión en Brignoles (Francia) y un año después apostaron por Italia, concretamente se compraron "Villa Oleandra" en el lago di Como.