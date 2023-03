Álvaro de Luna desvela todo lo que le aporta Laura Escanes: "No me ves la cara de felicidad"

¡Por fin! Ha tardado casi seis meses, pero Álvaro de Luna por fin ha hablado de su relación con Laura Escanes. Fue el pasado mes de noviembre cuando la pareja era pillada dando rienda suelta a una pasión que, como revelaba entonces la revista Lecturas, en unas imágenes de los dos en la playa.

Una incipiente historia de amor que la catalana y el cantante de 'Juramento eterno de sal' intentaron mantener en un principio alejada de los focos aunque, a medida que han pasado los meses y se ha ido consolidando, cada vez es más habitual que tanto uno como el otro compartan románticas imágenes juntos a través de sus redes sociales.

Sin embargo, y hasta ahora, Álvaro siempre había esquivado las preguntas sobre su felicidad al lado de Laura, de la que ahora ha hablado con una naturalidad y una sinceridad que nos ha conquistado. Un artista que ha confesado ser vivir muy intensamente en todos los ámbitos de su vida "yo soy bastante intenso, como persona, como todo, hay gente que no lo entiende porque no es intensa, pero para nosotros sin intensidad no le pillamos el gusto". Actualmente el cantante está en un gran momento profesional, disfrutando de su gira y sus nuevos temas: "Estoy súper contento con cómo están recibiendo las canciones nuevas, ganas de que todo el mundo escuche el nuevo álbum y seguir girando que es lo que nos da gasolina al corazón".

Hace unas semanas estrenó un nuevo tema 'Portarse mal', el cual ha confesado dedicárselo a sí mismo: "Está dedicado a mí mismo, creo que es una canción que habla de esos momentos en los que cuando no estás bien, te dedicas a portarte mal, evitar los problemas y no enfrentarte a ellos, es bueno hablar de eso, te puedes permitir el lujo de que cuando no estás bien, hacer las cosas mal, ya mejorarán", y Álvaro no solo está pasando por un gran momento profesional, sino que el cantante también está enamorado, y desde hace un tiempo no esconde su relación con la influencer: "Lo hemos hecho como nos ha apetecido, al tiempo y al ritmo que hemos visto conveniente y bueno, creo que así es como salen bonitas las cosas, cuando las cosas son naturales y orgánicas, son como se tiene que hacer, cada uno que se tome los tiempos que necesite para comunicar lo que sea" ha explicado a Europa Press.

Una relación en la que el intérprete se siente muy feliz y afortunado, por todo lo que está creando junto a su pareja, y todo lo bueno que ambos se aportan en su vida diaria: "Muchas cosas buenas, no me ves la cara de felicidad. Muchas cosas buenas, estoy muy contento y muy feliz, al final a ambos se nos nota que estamos muy bien y eso es increíble". Dado que ambos son personajes público en el momento en el que salieron rumores de una posible relación entre ellos todo eran preguntas sobre el vínculo que les unía: "Bueno, es que cuando nos preguntaban no sabíamos nosotros ni qué es lo que había ni qué es o que pasaba, tampoco podíamos contar nada que no supiéramos nosotros" ha contado Álvaro, que tras confirmar al 100% la relación con Laura solo espera que el amor entre ellos dure mucho tiempo.