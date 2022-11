Álvaro de Luna se sincera tras las fotos besándose con Laura Escanes: "Me hace feliz todo lo que me está pasando"

Fue el 25 de septiembre cuando Laura Escanes y Risto Mejide anunciaron el fin de su historia de amor. Y es que la que un día fue una de las parejas más aplaudidas decidieron emprender sus caminos por separado.

Desde entonces, Laura ha sido 'emparejada' con múltiples rostros conocidos como Míster Jagger o un conocido entrenador de un programa de Antena 3.

Sin embargo, no ha sido hasta este miércoles cuando 'Lecturas' ha publicado las primeras fotos de la influencer besando a otro chico.

Se trata del cantante sevillano Álvaro de Luna y desde entonces ambos han estado en centro de la polémica. Ante esto, los dos se han mantenido firmes y han decidido no contar nada acerca de su vida privada ante las cámaras, pero una última declaración del cantante está dando mucho que hablar.

Era durante Los40 Music Awards cuando el cantante acudía a los micros de GTRES para responder a algunas preguntas y, a pesar de que siempre repetía que no quería hablar sobre su vida privada ni sobre Laura Escanes, aseguraba que estaba en su "peak", es decir, en uno de los mejores momentos de su vida.

Es más, asegura que le va todo muy bien: "Yo estoy feliz con la vida" y "por lo menos me hace feliz todo lo que estoy haciendo y todo lo que me está pasando".

Si bien el cantante ha confirmado que se encuentra bien, no ha querido indagar más pues admite sentirse "incómodo" cuando le preguntan por algo más allá de su música: "No he hablado nunca de mi vida privada y tampoco lo haré ahora".

Sea como sea, a las fotos del susodicho beso se le suma la incógnita de su última tema, 'Tu Nombre', que muchos apuntan a que podría tratarse de una declaración de amor a Laura Escanes.

