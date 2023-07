Álvaro Falcó, "destrozado" ante la muerte de Marta Chávarri: "Nos ha pillado por sorpresa"

Hace apenas unas horas se hacía público el fallecimiento de Marta Chávarri, encontrada sin vida en su vivienda la pasada madrugada. La noticia caía como un jarro de agua ante la familia y seres más cercanos de la que fuera esposa de Fernando Falcó y Fernández de Córdova, Marqués de Cuba, y así lo confesaba su hijo antes de llegar al tanatorio.

Álvaro Falcó salía de su casa junto a su mujer, Isabelle Junot, y dedicaba unos segundos a atender a la prensa. Con el rostro serio y visiblemente afectado, aseguraba que la familia se encuentra "muy mal, destrozados" por la inesperada noticia. Ninguno de ellos esperaba este indeseable desenlace y pedía a la prensa que se respete su duelo en estos momentos tan delicados. A su lado, la marquesa consorte de Cubas, saludaba cordialmente con la mano a las cámaras antes de poner rumbo al tanatorio.

Minutos antes, el coche fúnebre con los restos mortales de Marta Chávarri salía del Instituto Anatómico Forense de Madrid y llegaba al Tanatorio de La Paz en Tres Cantos, donde sus familiares y amigos han acudido más tarde para despedirse de ella y darle el último adiós.

Álvaro Falcó e Isabelle Junot | GTRES

Álvaro Falcó e Isabelle Junot eran de los primeros en llegar al tanatorio. Ambos luciendo gafas de sol, volvían a atender de nuevo a la prensa antes de dirigirse al interior para dedicar unas bonitas palabras a su madre. Todavía hablando de ella en presente, recordaba cómo habían sido sus últimas semanas: "Está en un momento magnífico, está ilusionadísima con su nieta, está físicamente bien. Mentalmente, fenomenal y estamos todos destrozados porque no entendemos qué ha podido pasar". Aseguraba que se enteraron antes que la prensa de su fallecimiento, como era de esperar, pero eso no hace que el dolor sea menor.

Antes de continuar hasta el parking del tanatorio, disculpaban a Tamara Falcó por no poder asistir a la despedida de su madre. La marquesa de Griñón se encuentra de viaje y no ha encontrado la manera de poder volver a tiempo. Empatizando con ella en todo momento, aseguraban que entienden su situación y recordaban que ella quería estar presente a toda costa pero no podrá ser posible.