Marta Chávarri: Así pasó de ser la it girl española de los 80 a protagonizar un escándalo

En los tiempos en que la prensa británica llenaba páginas y páginas con los looks de Lady Di, en España quien ocupaba titulares por su belleza y estilo era Marta Chávarri, para muchos, considerada la primera it girl o influencer española.

Ya entrados en los años 2000, Marta Chávarri fue desapareciendo del foco mediático, hasta el punto de que las personas nacidas en este milenio poco habrán oído hablar de ella. A continuación, recordamos por qué fue tan popular la madre de Álvaro Falcó, quien ha sido hallada muerta a los 62 años.

¿Cómo se hizo famosa Marta Chábarri?

El salto a la fama de Marta Chávarri se remonta a los años 80 en España, una década llena de cambios y oportunidades. Nacida en una familia aristocrática y criada en distintos lugares de Europa y Estados Unidos, Marta Chávarri destacó desde joven por su estilo elegante y seguro de sí misma, lo que la convirtió rápidamente en un referente de estilo de la alta sociedad madrileña.

Su padre era el diplomático Tomás Chávarri y su madre Matilde Figueroa, hija del marqués de Santo Floro y hermana de Natalia Figueroa, quien es la mujer del cantante Raphael. Conexiones familiares que la llevaron a ocupar titulares con gran facilidad.

Matrimonio con Fernando Falcó

El 2 de junio de 1982, Marta contrajo matrimonio con Fernando Falcó, el marqués de Cubas, uno de los solteros más codiciados del momento. La pareja se convirtió en el centro de atención de los medios, compartiendo eventos con otras celebridades, como Isabel Preysler y Carlos Falcó.

En las fiestas y eventos de la jet set, Marta destacaba entre el resto de mujeres al apostar por una vestimenta que mezclaba prendas de lujo con la moda de los años 80, incluyendo minivestidos drapeados y hombreras. Eso le hacía especial, pues tenía un estilo propio que todas las mujeres jóvenes querían copiar. Lo que ahora conocemos como ser influencer.

Un año después de su boda, la pareja tuvo a su único hijo, Álvaro, el actual marqués de Cuba -que hace poco se convirtió en padre junto a su mujer, Isabelle Junot-.

La polémica que manchó su nombre

La popularidad de Marta Chávarri se vio empañada por un escándalo en 1988. Se publicaron fotografías de ella junto a Alberto Cortina, saliendo de un hotel en Viena, lo que confirmó una infidelidad y un romance que había sido objeto de rumores durante algún tiempo.

Cortina era entonces Consejero Delegado de Construcciones y Contratas y esposo de Alicia Koplowitz, a la sazón, heredera de esa empresa y multimillonaria; tras la publicación de las fotos quedó apartado del puesto.

El escándalo afectó profundamente la vida de Marta Chávarri. Poco tiempo después de las fotografías, se separó de su esposo y perdió la custodia de su hijo, además de renunciar al marquesado.

Y por si todo esto no fuera suficiente, poco tiempo después salió a la luz una fotografía de ella en una discoteca sin bragas. Todo esto convirtió a Marta en el blanco de la atención mediática y el juicio público, por lo que tuvo que aguantar comentarios muy machistas, que a día de hoy serían inaceptables, al final era una mujer adulta y libre.

A pesar de los desafíos que tuvo que enfrentar, la ex marquesa de Cubas continuó adelante y se casó con Alberto Cortina, pero su matrimonio terminó en 1995.

Desapareció del foco mediático

A medida que España y la prensa evolucionaban, su presencia mediática se fue desvaneciendo. Incursionó en negocios y emprendimientos, como una tienda de decoración en Madrid, pero optó por mantenerse más alejada de la atención pública.

Sus últimas declaraciones respecto a esa época de fama fueron en 2011, cuando explicó que dejó de acudir a fiestas y se apartó de los focos porque no podía soportar la fama ni a la prensa. "Fue insoportable. No me compensa la popularidad, no quiero protagonismo ninguno. Ya lo tuve y acabé harta, por eso me retiré", añadió.

Desde entonces, el nombre de Marta Chávarri no volvió a sonar en los medios del corazón hasta la muerte de su exmarido y padre de su único hijo, Fernando Falcó. El marqués de Cubas murió en 2020 por culpa del Coronavirus.

Tres años más tarde, ha sido Echevarri quien ha fallecido, dejando a su hijo huérfano de padres poco más de un mes después de que se convirtiera en padre de Philippa, que nació el pasado 11 de junio.