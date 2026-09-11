Muere la princesa Astrid de Noruega a los 94 años, dos semanas después de su hermano, el rey Harald

La familia real noruega vuelve a vestirse de luto. La princesa Astrid de Noruega ha fallecido este viernes 11 de septiembre a los 94 años, tan solo dos días después del funeral de su hermano, el rey Harald V. La Casa Real noruega ha comunicado la triste noticia, que supone un nuevo y doloroso golpe para una familia que acaba de despedir al monarca después de más de tres décadas de reinado.

La princesa Astrid de Noruega en 2025 | Reuters

Astrid, hermana mayor de Harald, dedicó buena parte de su vida a representar a la Corona y a acompañar a la familia real en algunos de sus momentos más importantes. Tras la muerte de su madre, la princesa heredera Marta, en 1954, asumió durante años el papel de primera dama de Noruega junto a su padre, el rey Olav V. Una labor que desempeñó con discreción y compromiso y que la convirtió en una figura muy querida dentro y fuera de Palacio.

Su última aparición pública estuvo marcada precisamente por la despedida de su hermano. El pasado 9 de septiembre acudió al solemne funeral de Harald en Oslo, en una ceremonia que reunió a la familia real noruega y a representantes de numerosas casas reales europeas. Su presencia, pese a su delicado estado de salud, hizo todavía más emotiva una jornada que puso fin al reinado de Harald V.

La princesa Astrid de Noruega en el funeral de su hermano, el rey Harald | Gtres

La princesa había atravesado además varios problemas de salud durante los últimos meses y había permanecido hospitalizada durante un largo periodo debido a complicaciones médicas. A pesar de ello, continuó manteniendo un vínculo estrecho con la institución y con distintas causas sociales.

Su muerte llega en un momento especialmente sensible para la Corona noruega. La institución acaba de iniciar una nueva etapa con la llegada al trono de su sobrino, Haakon VIII, tras el fallecimiento de su padre, el rey Harald. En apenas unos días, la familia ha tenido que afrontar dos pérdidas de enorme importancia, dejando atrás una generación de la Casa Real que durante décadas estuvo estrechamente ligada a la historia reciente de Noruega.