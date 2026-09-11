Alejandra Martos, hija de Raphael, desvela cómo se encuentra su padre antes de su próximo concierto

Alejandra Martos ha hablado sobre el estado de salud de su padre, Raphael, coincidiendo con uno de los próximos compromisos de su gira. El artista tiene previsto actuar este viernes 11 de septiembre en Santander, donde continúa con su espectáculo Raphaelísimo, que mantiene al cantante sobre los escenarios durante este 2026.

Alejandra Martos | Gtres

Preguntada por cómo se encuentra su padre y si está ya recuperado, Alejandra ha sido clara y ha transmitido tranquilidad. La hija del cantante asegura que Raphael se encuentra bien y que continúa adelante con sus compromisos profesionales, demostrando una vez más su fortaleza y sus ganas de seguir cantando.

De hecho, Alejandra no ha dudado en definir a su padre como "un titán", una palabra que resume la actitud con la que el artista afronta esta nueva etapa. Según ha explicado, el verano también le ha venido especialmente bien para descansar, recuperarse y coger fuerzas antes de retomar con intensidad sus actuaciones.

Raphael en su concierto en Madrid | Gtres

Y es que Raphael no ha frenado su actividad. Este viernes se sube al escenario de la Plaza de Toros de Santander para continuar con una gira que recorre diferentes ciudades españolas y en la que interpreta algunos de sus grandes éxitos, además de temas de su último repertorio.

Con sus palabras, Alejandra deja claro que la familia está tranquila y que Raphael sigue mirando hacia delante, dispuesto a continuar haciendo lo que más le apasiona: subirse a un escenario y encontrarse con su público.