Alba Molina responde a la relación entre su hija Lucía y Pedro Antonio, el hijo de Rosario Flores

Todo parece indicar que Pedro Antonio Lazaga, hijo de Rosario Flores, y Lucía Cepeda, hija de Alba Molina, están viviendo una bonita historia de amor. Al menos eso es lo que publicaba hace unos días la revista ¡HOLA!

Tras conocer esta información, Alba Molina se ha dejado ver ante las cámaras y se ha mostrado de lo más discreta al ser preguntada por la relación de su hija con Pedro: "Yo hago música y lo demás no me interesa... No es mi diálogo".

Intentando esquivar a la prensa para no hablar de la vida personal de su hija Lucía, Alba dejaba claro que "no te voy a contestar eso", aunque finalmente aseguraba estar "muy contenta por todo".

Lo que sí desveló la cantante es que ve a su hija "muy grande, muy guapa y muy hermosa" y dejaba entrever no saber lo que se ha publicado estos días sobre los jóvenes: "Se dicen muchas cosas, pero yo no he hablado, yo no hablo de esto, no me interesa".