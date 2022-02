Así de feliz se muestra Alba Díaz durante su voluntariado en África

Alba Díaz está aprendiendo muchísimas cosas durante su voluntariado en África. Con tan solo 22 años, la hija de Vicky Martín Berrocal y El Cordobés se encuentra en Kenia, en la isla de Mfangano, donde está prestando su ayuda en un orfanato, a través de una asociación.

La joven influencer ha querido mostrar a todos sus seguidores cómo está siendo su vida en Kenia, donde pasará un mes entero. Ya lleva unos días en su nuevo hogar, y parece que se ha adaptado por completo.

Alba Diaz ha sido muy bien acogida entre los niños que viven allí, y pasa todo el día haciendo diferentes actividades con ellos, como por ejemplo, hacer collares, ayudarles con la comida, o incluso ir a la iglesia.

También ha contado que tiene un mejor amigo en el orfanato, que le ha cogido mucho cariño y pasan todo tiempo juntos. "Eddy me ha escrito en un papel 'te quiero' en luo. La verdad que no se despega de mí y le he cogido un cariño increíble" dijo en sus redes sociales.

Pero además de jugar y pasarlo en grande con los niños, Alba Díaz también ayuda a construir cosas, recaudar fondos, y todo lo que sea necesario.

"Este sitio me está haciendo muy feliz" contaba en una de sus historias. Desde luego que Alba Díaz está viviendo una experiencia única, se lo está pasando en grande y además está haciendo una buena obra.

No se libra de los comentarios

Aunque todas las imágenes que comparte son entrañables, Alba Díaz no se libra de los comentarios negativos. De hecho, en un vídeo que compartió la influencer en la ducha, recibió diversas críticas por "derrochar" agua: " Y tú has ido a un viaje solidario? ¡Vergonzoso! Cuando seguro que apenas ellos tienen agua".

"Que enganche de móvil...ni en África" comentabas otros, debido a la cantidad de contenido que está creando la hija de Vicky Martín Berrocal. "Pero desconecta y disfrútalo al máximo...ya tendrás tiempo de contar y publicar".

Por supuesto, hay que decir que afortunadamente, los comentarios positivos superan con creces los negativos, y Alba Díaz está recibiendo mucho apoyo por ser un ejemplo para los demás.

