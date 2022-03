Toda una experiencia que ha dado un giro a su vida. Así ha sido este último mes para Alba Díaz. La joven ponía hace unas semanas rumbo a Mfangano, en Kenia, para realizar un voluntariado con la Asociación Índigo. Esta ONG colabora y trabaja en proyectos como en el que se ha involucrado la hija de la diseñadora Vicky Martín Berrocal, llevando a cabo una escuela y una casa de acogida.

Como hace habitualmente en España, la hija de 'El Cordobés' ha ido compartiendo con sus seguidores en Instagram numerosas publicaciones de su día a día en el continente africano. Unas imágenes que narran un relato de su paso por la isla keniana y que la ha hecho volver entre lágrimas haciendo que este viaje sea un recuerdo muy difícil de dejar atrás y que seguro que nunca olvidará.

La despedida entre lágrimas de Alba Díaz tras su voluntariado | Instagram Alba Díaz

Poco antes de coger el vuelo que la acercaba cada vez más a su país natal, la influencer ha subido un post en el que se ha sincerado sobre esta vivencia. Un retorno al hogar un tanto amargo, con varias escalas y cambios de aviones que le llenaban de nostalgia por lo que dejaba allí. "He descubierto mi sitio", comenzaba escribiendo en el pie de foto junto a la imagen donde se le ve tumbada y sonriente.

"Hace unos meses en un 'preguntas y respuestas' que hice alguien me pregunto si tengo algún sitio donde ir para evadirme y conectar conmigo misma y mi esencia, respirar, analizar y todo ese tipo de cosas", comenzó diciendo la joven de 22 años. Un texto en el que se sincera y abre ante sus más de 270 mil seguidores.

"Contesté que no sabría decir un sitio en concreto que me diera tantas cosas a la vez y me evadiera de mi día a día haciéndome sentir la persona más feliz en el planeta, no había dado con el todavía", ha seguido diciendo la hija del torero, Manuel Díaz, confesando que lo ha encontrado. "Esta isla me ha hecho muy feliz y seguramente lo siga haciendo ya que siempre la llevaré conmigo... Gracias Mfangano y gracias a su gente por darle un giro a mi vida" concluía.

Un lugar en el que se ha evadido y conectado con ella misma y del que ahora ha sido muy difícil distanciarse y decir adiós. "Ha sido de las despedidas más duras de mi vida, sin exagerar. Pero me voy muy contenta de haber vivido este casi mes con los niños, el resto de voluntarios", manifestaba Alba en su historia de Instagram junto a un vídeo en el que rompe a llorar embarcada en un barco que iniciaba su duro regreso a España.

Una oportunidad y un aprendizaje que ha dejado "sin palabras" a Alba Díaz y que ha intentado resumir en fotografía y mostrar a su comunidad de fans. Un voluntariado donde ha forjado amistades, ayudado a niños, descubierto lugares y, sobre todo, aprendido de todo y de todos.

