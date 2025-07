Primeras palabras de Sebastián Yatra sobre la relación de Aitana y Plex: "No sé mucho, la verdad"

Después de 4 meses envueltos en rumores de idilio que se resistían a confirmar, Aitana ha compartido su primera imagen con Plex tras celebrar su 26 cumpleaños en Ibiza con el youtuber . "Este finde ha sido uno de los más bonitos de mi vida. La vida es ya" escribía la cantante en su cuenta de Instagram el pasado 1 de julio junto a un carrusel de imágenes de su viaje, incluyendo una en la que el creador de contenido y ella se miran con adoración y una gran sonrisa, sin ocultar lo enamorados que están.

Una historia de amor sobre la que por primera vez se ha pronunciado Sebastián Yatra, con el que la cantante de Vas a quedarte rompía su noviazgo hace justo un año, meses después de dar una segunda oportunidad a su relación tras la grabación de su tema Akureyri.

Inmerso en el rodaje de la próxima edición de La Voz, en la que será coach, el colombiano ha abandonado España para cumplir con unos compromisos profesionales al otro lado del charco y, por primera vez, se ha pronunciado sobre la felicidad de Aitana con Plex.

"Ah no sé mucho la verdad" ha confesado con una sonrisa, asegurando sincero que no es que no tenga nada que decir, sino "que es que yo no sé", dejando entrever que no tiene ningún contacto con la cantante desde que rompió con ella en julio de 2024.