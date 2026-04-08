13 años de la muerte de Sara Montiel: su triunfo en Hollywood y sus 4 maridos

El 8 de abril de 2013 fallecía Sara Montiel, una de las grandes divas del cine y la música en España. Trece años después, su figura sigue siendo sinónimo de glamour, talento y una personalidad arrolladora que marcó toda una época.

Pero, más allá del mito, su historia es también la de una mujer que lo consiguió todo partiendo de un origen humilde.

Sara Montiel | Gtres

De La Mancha al estrellato

Nacida como María Antonia Abad Fernández el 10 de marzo de 1928 en Campo de Criptana (Ciudad Real), Sara Montiel creció en una familia humilde vinculada al campo.

Desde muy joven mostró interés por el mundo artístico, y su talento no tardó en abrirle puertas. En los años 40 comenzó su carrera en el cine español, iniciando un camino que la llevaría mucho más lejos.

Una carrera internacional

Tras sus primeros pasos en España, su carrera dio un giro clave al trasladarse a México, donde participó en varias producciones como Necesito dinero (1952), durante la época dorada del cine mexicano.

Poco después, dio el salto a Hollywood, convirtiéndose en una de las primeras actrices españolas en triunfar en la industria estadounidense.

Participó en películas internacionales y compartió escena con grandes nombres, como Gary Cooper y Burt Lancaster en la icónica película Vera Cruz (1954). Algo poco habitual para una artista española en aquella época.

Sara Montiel y otros actores | Gtres

El fenómeno "Saritísima"

Su regreso a España en los años 50 marcó el inicio de su etapa más icónica. Películas como El último cuplé, en la que Sara Montiel se transformó en icono sexual, feminista, gay y vintage, o La violetera la convirtieron en una auténtica estrella de masas, con cifras récord de taquilla en el cine español de finales de los 50.

Pero Sara Montiel no fue solo actriz. También desarrolló una exitosa carrera musical, grabando cientos de canciones y actuando en teatros durante décadas. Con el tiempo, construyó un personaje propio: "Saritísima", una versión libre, exagerada y magnética de sí misma que la convirtió en icono cultural.

Sara Montiel | Gtres

Una mujer adelantada a su tiempo

Su vida personal siempre estuvo bajo los focos, viviendo con una libertad impropia de la época. Se casó en cuatro ocasiones: con el director de cine estadounidense Anthony Mann, con quien vivió su etapa más internacional; con el industrial Vicente Ramírez Olalla; con el amor de su vida, el mallorquín Pepe Tous, junto a quien adoptó a sus hijos, Thais y Zeus; y, finalmente, en un sonado matrimonio con el cubano Tony Hernández. Siempre vivió bajo sus propias reglas, desafiando las convenciones sociales y convirtiéndose en un símbolo de libertad admirado y, a menudo, controvertido.

Sara Montiel y Pepe Tous con su bebé | Gtres

El final de una diva

Sara Montiel falleció el 8 de abril de 2013 en su domicilio de Madrid a los 85 años, tras una muerte súbita por causas naturales. Su despedida fue multitudinaria, con miles de personas rindiéndole homenaje en las calles de la capital.

Sara Montiel | Gtres

Un legado que sigue vivo

Décadas de carrera, decenas de películas y cientos de canciones avalan una trayectoria única, pero su legado va más allá de los números. Sara Montiel fue pionera, estrella internacional y un personaje irrepetible que rompió moldes en una España muy distinta a la actual. Trece años después de su muerte, su historia sigue recordándonos que el verdadero icono no es solo el que triunfa… sino el que deja huella.