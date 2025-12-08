El truco de chef para cortar todos los tomates cherry a la vez en solo 3 segundos

Las personas que amamos los tomates, bien sabemos que unos buenos cherry pueden resultar irresistibles. No obstante, si queremos preparar una buena ensalada, necesitamos estar en la cocina un buen rato partiendo cada uno de los tomates cherry por la mitad. Cierto es que hay a quien le gustan sin partir para que exploten en la boca al morderlos. Pero si no es tu caso, necesitas conocer este gran truco de cocina para ahorrarte tiempo.

Cómo cortar tomates cherry

Hemos descubierto este truco de cocina en el perfil de la chef Paloma Colás, quien publica mucho contenido de cocina con recetas y grandes trucos para que cocinar sea más práctico y sencillo.

En el caso de los cherry, el truco es tan fácil que sorprende: se trata de poner todos los tomates cherry en un plato y taparlos con otro de igual medida. Entre el hueco mínimo que queda en medio, tendremos que pasar un cuchillo de sierra grande y afilado y los tendremos listos.

Nunca antes, cortar cherris fue tan fácil.

¿En qué receta puedo usar tomates cherry?

La misma Paloma Colás tiene una sencilla receta de ensalada campera con crema de vinagreta en la que los cherry recién cortados le van a la perfección. Solo tienes que cocer patata y, cuando esté fría, cortarla y añadirle bonito, pimientos rojo y verde, cebolla, aceitunas, huevos cocidos y bonito o atún, además de los cherry, claro está.

Como aderezo, le añade la vinagreta, que ella hace con una parte de limón por tres partes de aceite de oliva. Y además nos regala otro truco: añadir una punta de clara de huevo cocida para que la emulsión no se separe. Por último, añade sal y pimienta al gusto y la guarda hasta que vaya a servir la ensalada. Disfruta con esta sencilla y deliciosa receta.

El truco para cocer la patata perfecta

En esta receta, la chef nos regala otro gran truco, en este caso para que obtengamos la patata cocida perfecta. Según su recomendación, debemos seguir estos consejos:

1. Para que la patata no quede acusa, se debe cocinar entera y con piel. Ella le añade unas hojas de laurel y pimienta.

2. A la hora de cocinarlas en la olla, se debe usar fuego medio para que no abran.

3. Para pelarlas y que sea muy sencillo, déjalas que templen en agua fría.

4. Y para cortarlas, hazlo en ángulo si vas a hacer una ensalada, ya que las partes finas se romperán y junto a la vinagreta harán que el plato sea más cremoso.