El truco de cocina para pulverizar el aceite en las ensaladas y en la freidora de aire

Muchos esprays de aceite rellenables parecen estropeados desde el primer momento en que lo usas porque no logran pulverizar, suelen sacar el aceite al chorro. La creadora de contenido María Marín, conocida como @cenasparapeques en Instagram, explica en sus redes un truco sencillo para solucionarlo sin comprar otro envase. Solo requiere agua… y saber usarlo correctamente.

Cómo usar correctamente una aceitera para pulverizar

Es un clásico en muchas cocinas: compras un espray de aceite rellenable para cocinar más saludable o para usar en recetas a la freidora de aire, lo llenas de tu mejor aceite de oliva… y no pulveriza. En lugar de salir en forma de bruma fina, el aceite cae en gotas gruesas o directamente sale a chorro o no sale. La reacción habitual suele ser siempre la misma: tirarlo a la basura pensando que está defectuoso o quedárnoslo y usarlo de mala gana.

La creadora de contenido de cocina saludable y recetas familiares, María Marín ha compartido un truco de cocina fácil para pulverizar el aceite y evitar ese desperdicio: la solución está al alcance de cualquiera porque el truco se basa en añadir en el interior del recipiente unas gotas de agua.

Tan sencillo y tan efectivo porque basta con añadir agua al espray para reducir la densidad del aceite. De este modo, el líquido se vuelve más ligero y puede salir correctamente en forma de pulverización.

No es necesario mezclar grandes cantidades: unas gotas de agua son suficientes. Lo importante es que el aceite pierda parte de su espesor para que el mecanismo del espray pueda hacer bien su trabajo.

La densidad del aceite

El aceite tiene una densidad y viscosidad mucho mayor que la del agua. Esto significa que se mueve más lento, es más espeso y necesita más presión para ser pulverizado. Muchos pulverizadores domésticos no generan suficiente presión para romper las gotas de aceite y transformarlas en un aerosol fino (la típica bruma que buscamos para cocinar con menos grasa). El resultado es un spray que parece roto, pero que en realidad no lo está.

Riesgos importantes a evitar cuando mezclas agua y aceite

María Marín y otras seguidoras que han hecho comentarios en su post advierten de algo fundamental: ese aceite que se ha mezclado con agua ya no sirve para otro uso que no sea pulverizar.

Cuando el aceite se mezcla con agua, no debe usarse en contacto directo con una sartén caliente. Al entrar en contacto con altas temperaturas, el agua y el aceite reaccionan produciendo chisporroteos y salpicaduras, un riesgo real de quemaduras.

Por eso, una vez mezclado con agua, debe utilizarse únicamente para:

Pulverizar directamente sobre alimentos fríos (ensaladas, verduras crudas, pan, etc.).

(ensaladas, verduras crudas, pan, etc.). Pulverizar alimentos antes de llevarlos al horno o a la air fryer.

Ventajas de usar el aceite en espray

Siempre y cuando se haga un buen uso y se eviten los riesgos anteriores, lo mejor del espray de aceite es que además de evitar el desperdicio del producto, existen muchos otros beneficios: