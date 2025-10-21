TIENE MUCHAS PROPIEDADES
La quinoa, el superalimento sin gluten que conquista las cocinas saludables
Existe un ingrediente tan completo que hoy en día se considera un imprescindible en las recetas. La quinoa ofrece alternativas a tus comidas, puedes comer de forma saludable pero sin perder el sabor. Variada y sin gluten, se encuentra en todos los menús en tendencia.
Pese a la popularidad que ha ganado la quinoa en los últimos tiempos, muchos desconocen su existencia todavía. Y es que se trata de una semilla andina considerada como un pseudo cereal ya que se consume como un grano.
Su reconocimiento viene dado por ser un superalimento ya que contiene proteínas vegetales, los nueve aminoácidos esenciales, fibras y vitaminas, que la diferencian de los otros cereales, además de contener minerales con magnesio, hierro y zinc.
Su elaboración es sencilla, primero se debe enjuagar bien la quinoa para eliminar las saponinas que podrían causar un sabor más amargo. Luego, escúrrela y cuécela con el doble de agua, teniendo en cuenta que para una persona, unos 50 gramos es suficiente.
Y es que, entre sus beneficios, la quinoa no contiene gluten, que es otra proteína natural pero que la personas celiacas no pueden consumir. Por lo que no supondrá un impedimento para nadie.
Por eso también este superalimento ha obtenido aún más reconocimiento, porque no cambia el sabor ni la textura de los platos.
Además, la quinoa se ha incorporado en recetas y dietas vegetarianas porque sirve como sustituta de otros alimentos y se adapta a todo tipo de platos, es la protagonista de sopas y ensaladas.
En 2013 fue considerada como un cultivo estratégico para la alimentación global por la Organización de las Naciones Unidas y la Agricultura (FAO). Además, es fácil de cultivar ya que puede adaptarse a cualquier clima. Desde Bolivia, Perú, Ecuador o Colombia, el "grano madre", conocida así por los pueblos andinos, ha llegado para expandirse internacionalmente por todo el mundo, ofreciendo todo tipo de combinaciones.
